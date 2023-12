Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin kanları asla yerde kalmayacak (3)

'HİTLER'DEN NE FARKINIZ VAR'

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına değinerek, "Gazze'de 7 Ekim'den beri çoğu çocuk ve kadın 21 binden fazla masum Filistinlinin hayatına mal olan İsrail vahşeti bir nevi turnusol işlevi gördü. Kimin gerçekten insan hak ve onurunu savunduğu, kimin de bunların sadece istismarını yaptığı ayan beyan ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) uluslararası basın kuruluşlarına, Avrupa Birliği'nden (AB) gazeteci örgütlerine ortada demokrasi havariliği yapan ne kadar kuruluş ve yapı varsa bu krizde hepsi sınıfta kaldı. Büyük laflar eden, büyük bütçeler harcayan kurumların söz konusu İsrail ve İsrail'in zulümleri olunca işlerinin tamamen boş olduğunu anladık. Gözlerimizin önünde 80 gün boyunca insanlığa ait tüm değerler kurşuna dizildi. Stadyumlarda İsrail'in Nazi kamplarını izledik değil mi? Bu nasıl bir iştir? Hani Hitler'den garip garip bahsederlerdi. Sizin Hitler'den ne farkınız var ya? Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Bu Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı; yok. Şu an itibari ile Hitler bunun kadar zengin değildi. Bu Hitler'e göre daha zengin. Batıdan alıyor destekleri. Amerika'dan her türlü destek geliyor. Bütün bu desteklerle 20 bini aşkın Gazzeliyi bunlar ne yaptılar; öldürdüler. İşte mazlumların yanında olan ses, Müslüman Türk'ün sesidir. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler, okullar, ibadethaneler, üniversiteler bombalandı. Gazzeli bilim insanları aileleriyle birlikte şehit edildi. Gazze'deki barbarlığı dünyaya duyurmaya çalışan 100' yakın gazeteci katledildi. Yalnızca 360 kilometre büyüklüğündeki dar bir alana hapsedilmiş 2,5 milyon insanın kıyıma uğramasını içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Türkiye gibi vicdan sahibi ülkelerin diplomatik alanda gösterdiği onca çabaya rağmen her gün yüzlerce Gazzelinin öldürülmesine maalesef engel olamadık" dedi.

Erdoğan, konuşmasında İsrail'e tepkisine devam ederek, "Yaptığımız yardımlara, verdiğimiz mücadeleye, yürüttüğümüz temaslara rağmen bir Müslüman olarak, hepsinden önemlisi bir insan olarak kendi iç dünyamızda bu zulmü engelleyememenin mahcubiyetini yaşıyoruz. Milletimizin ve vicdan pusulası bozulmamış 100 milyonların, Gazze halkıyla sergilediği dayanışmayı ise tarihe düşülmüş not olarak görüyoruz. Türkiye devleti ve milleti ile bu insanlık imtihanını vermenin gayretindedir. Bunda da tüm samimiyetini, tüm hüsnü niyetiyle ortaya koyan bir Türkiye. Tabii burada şunu da açık açık konuşmamız gerekiyor; sadece uluslararası örgütler değil, batıdaki telli felli üniversitelerde Gazze sınıfında maalesef iflas etmiştir. Gazze'deki üniversitelerin yerle yeksan edilmesi karşısında hiçbir tepki göstermediler. Uluslararası alanda ödül almış Filistinli bilim adamları ve akademisyenlerin hedef alınması karşısında seslerini yükseltemediler. Çok daha vahimi uluslararası üne sahip birçok eğitim kurumunda öğrenciler dair İsrail'i eleştiren herkese yönelik bir cadı avı başlatılmıştır. Tıpkı 80 yıl önce Nazi Almanya'sında olduğu gibi bugün de Gazze'deki zulme 'zulüm' diyebilme cesareti gösteren namuslu bilim insanları baskıya, şantaja ve tehdide maruz bırakılmaktadır. Bugün Almanya hala Hitler'in bedelini ödemeye devam ediyor. Onun için Almanya'nın sesi çıkmıyor. Başını öne eğiyor. Ama bizim kimseye borcumuz yok. Batının borcu var. Borcu olduğu için ses çıkaramıyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının paçavralarına düşünce özgürlüğü bahanesiyle şehrin en merkezi meydanlarını açanlar Filistin halkının sesi olmaya çalışanlara kan kusturmaktadır. Düşünebiliyor musunuz; sırf çocukların, kadınların ve sivillerin haklarını savundukları için üniversite rektörleri sorgulanıyor, Kongre'ye hesap vermek zorunda kalıyor. En küçük bir eleştiri hukuk ve demokrasi sınırları içinde bile olsa en küçük bir eylem 'antisemitizm' yaftası vurularak engelleniyor, hatta suç sayılıyor" dedi.

Erdoğan, Avrupa'sından Amerika'sına kadar 'özgürlüklerin beşiği' denilen yerlerde faşizmin, baskının ve korku imparatorluğunun kitabının yazıldığını söyleyerek, "Gerçekten insanlık adına, demokrasi adına, fikir ve düşünce hürriyeti adına, daha sonra utançla hatırlanacak günler yaşıyoruz. Buradan sırf fikrini ifade ettiği, insanlık onurunu savunduğu için baskıya maruz kalan tüm bilim insanlarına çağrı yapıyorum; Türk üniversitelerinin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır. Bilimsel çalışmalarınızı sürdürmeniz noktasında sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, TÜBİTAK, TÜBA ve diğer kurumlarımız sizlere yardımcı olmaktan çekinmeyecektir" ifadelerini kullandı.