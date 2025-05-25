Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seleflerimizden Aldığımız Bayrağı Yükseklere Taşıyacağız - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seleflerimizden Aldığımız Bayrağı Yükseklere Taşıyacağız

25.05.2025 15:41
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşuyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği 'Her Mahallesiyle İstanbul' programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Her Mahallesiyle İstanbul programında açıklamalarda bulunuyor.

'SELEFLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ BAYRAĞI YÜKSEKLERE TAŞIYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gönlünü bu kutlu davaya adamış kardeşlerime en kalbi duygularımı gönderiyorum. AK Parti'nin neferleri ile beraberiz. Gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. Biz 14 Ağustos 2001'den beri AK Parti olarak siyaset sahnesindeyiz. Öncesinde de davamız için yıllarca mücadele ettik, bedel ödedik. İlk günden beri vefayı önceledik. Emektarlarımızın tecrübesini ak saçlıların birikimi ile birleştirdik. Kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, karşılığını sadece haktan bekleyerek İstanbul için çalışmış kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Bütün arkadaşlarıma hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Partimize hizmet etmiş, destek ve omuz vermiş arkadaşlarımızdan ebediyete intikal edenlere rahmet diliyorum. Dün uğurladığımız Ayşegül Meriç kardeşimi tekrar rahmetle anıyorum. Mekanı inşallah cennet olsun diliyorum. Her bir yol arkadaşımızı minnet ile anacağız. Biz sandığa kadar değil son nefese kadar yol ve kader arkadaşlığı yapan bir kadroyuz. AK Partili kadrolar olarak, daha fazla çalışarak, daha fazla gayret göstererek, seleflerimizden aldığımız bayrağı yükseklere taşıyacağız" dedi.

'MİLYONLARCA MAZLUMUN, MAĞDURUN DA GÜVENCESİYİZ, UMUDUYUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz kardeşlerim, 'Her mahallesi ile İstanbul' programımızın ülkemize, milletimize, İstanbul'a hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün İstanbul tutkumuzu ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak milletin emrinde ve hizmetinde olan bir siyasi hareketiz. Biz sadece hizmet ve eser siyaseti yapan, yalnızca icraat, proje üreten bir partiyiz. Biz bir gönül hareketiyiz. Biz kalbi millet ve memleket sevdası ile çarpan adanmış kadrolarız. Biz, yüz milyonlarca mazlumun mağdurun da güvencesiyiz, umuduyuz" dedi.

BİZİM YOL ARKADAŞLARIMIZ SIRÇA KÖŞKLERDE OTURANLAR DEĞİL

Erdoğan, "Bizim yol arkadaşlarımız elitler, sırça köklerde oturanlar değil; boğaza karşı kadeh tokuşturanlar değildir. Bizim yol arkadaşlarımız Allah'tan başka kimsesi olmayanlardır. Biz kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıkmış hareketiz. Biz ikbal için bu yola revan olmadık. Garibin elinden tutmak, yetim başını okşamak, yoksulun fakirin derdine derman olmak için siyasete atıldık" diye konuştuk.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seleflerimizden Aldığımız Bayrağı Yükseklere Taşıyacağız - Son Dakika

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