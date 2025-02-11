Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye- Malezya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Malezya'da Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Türkiye-Malezya İş Forumu'nun kapanış oturumunda konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl Malezya ile Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümünün idrak edildiğini hatırlatarak, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının 500 yıllık köklü tarihinin bulunduğunu belirtti. Ecdattan yadigar bu sağlam temel üzerinde bugün iki ülkenin her alanda mükemmel ilişkiler tesis ettiğini, iş birliğinin kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkardığını ifade eden Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ülkeler arasında yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

İş dünyasının bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan Türkiye olarak, bölgede ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfettiklerini ifade etti.

"Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık"

Türkiye ekonomisinin bölgedeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşanan 'asrın felaketi' olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz. Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık. Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısının 6 binden 80 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü şekilde destekledikleri ve son 1 buçuk yıldır uygulanan ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'yi küresel güç merkezi yapana ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden sabırla çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bölgedeki merkezi konumu, 25 yılı aşkın süredir kaydettiği dış ticaret fazlası ve özellikle son dönemde artan doğrudan yabancı yatırımlarıyla Malezya'nın tüm dünyanın dikkatini çektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bu geniş potansiyelinden istifade etmek amacıyla ticaret ve yatırım alanlarında son yıllarda önemli yol kat ettiklerini söyledi.

Malezya ile 2015'te yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının tüm ASEAN bölgesinde bu türden ilk anlaşma olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın kapsamının hizmetler, yatırımlar ve elektronik ticaret sektörlerini içerecek şekilde genişletildiğini, Malezya'nın ASEAN üyesi ülkeler arasında Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı haline geldiğini kaydetti.

"İkili ticaret hacminde yeni hedefimiz 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2015'te 1,7 milyar dolar olan ikili ticaret hacmini 2024'te 5 milyar doların üzerine çıkardıklarını belirterek, "Yeni hedefimizi bu ziyaretimizde ticaret dengesini de dikkate almak suretiyle 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili iktisadi ve ticari ilişkilerin bir diğer önemli boyutu, şüphesiz karşılıklı yatırımlardır. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki Malezya, 2023 yılında ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarının önemli kısmını, Khazanah Nasional bünyesindeki firmaların sağlık, ulaştırma ve enerji sektörlerimizdeki girişimleri teşkil ediyor. Ayrıca, gıda ve perakende sektörlerinde de çeşitli yatırımlar yapıldı. Müteahhitlik, otomotiv, gıda, elektrik ve elektronik ürünler ve helal sektörleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Büyük atılım içine giren yerli ve milli savunma sanayimiz, bugün ihtiyacımızın önemli kısmını karşılar hale geldi. Bu kapasiteyi teknoloji transferi ve ortak üretim dahil dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz" diye konuştu.

"Savunma sanayi firmalarımız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor"

Malezya'nın, Türkiye'nin özel önem ve öncelik verdiği ülkeler arasında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sektöründe iş birliğinin meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydetti. Erdoğan, "Bugün ASELSAN, HAVELSAN ve 100'ü aşkın personeli ile TUSAŞ başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız, Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. Özellikle STM firmamızın Malezya Kraliyet Donanması için üç korvet gemisi inşasını üstlenmesi, denizcilik alanındaki iş birliğimizin parlak geleceğini müjdeliyor" dedi.

İki ülke arasındaki iktisadi ve ticari iş birliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve karşılıklı seyahatlerin çok etkili olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş konseyleri mekanizmasından azami fayda sağlanması gerektiğini söyledi.

"Türkiye, Malezyalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmakta"

Geçen yıl 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği Türkiye'ye Malezyalıların artan ilgisinin daha da teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 100 bine yakın Malezyalı kardeşimizi ülkemizde ağırlamamıza imkan veren Türk Hava Yolları ve Malezya Hava Yolları'nın katkılarına özellikle değinmek isterim. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçuş sayılarının artırılmasının, beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim. Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım Türkiye, stratejik coğrafi konumu, elverişli demografisi, dinamik ekonomisi, güçlü altyapısı, destekleyici iş ortamı ve avantajlı teşvik uygulamalarıyla Malezyalı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bilhassa komşumuz Suriye'de 13 buçuk yıldır süren istikrarsızlığın ve çatışmaların son bulmasıyla burada da ciddi yatırım fırsatları bulunduğunu görüyoruz. İki ülke el ele vererek inşallah bu fırsatları değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye, bir üretim merkezi olarak değerlendirilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezyalı iş insanlarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına erişimde Türkiye'yi bir üretim merkezi olarak değerlendirmeleri için ülkesine davet ederek, "Türkiye'ye güvenen, inanan, ülkemizin potansiyeline yatırım yapan girişimciler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da pişman olmayacaklardır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, özellikle yenilenebilir enerji, katılım finans ve helal turizm sektörlerinin Malezya iş dünyasının dikkatini çekeceğini düşündüğünü söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde İslami finansın gelişiminde iki ülkenin öncü rol oynayabileceğine inandığını belirten Erdoğan, Malezya finans sektörü kuruluşlarının, 2023'te açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'nde yerlerini almaları temennisinde bulundu.

İkili ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının, üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapsamlı stratejik ortağımız Malezya'yı, Asya Pasifik bölgesine yönelik açılımımızın anahtar ülkeler arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Malezya'nın 2025 ASEAN dönem başkanlığı sırasında ASEAN ile ilişkilerimizin daha üst seviyelere taşınacağına inancım tamdır. İş Forumu'muzun iki kardeş ülke iş dünyalarının birbirlerini daha yakından tanımalarına ve yeni ortaklıklar geliştirmelerine vesile olmasını ümit ediyorum" dedi. - PUTRAJAYA