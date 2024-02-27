Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette"
" (Antalya Diploması Forumu) Rusya- Ukrayna ve İsrail- Filistin konuları orada ciddi manada işlenecek olan konular"
"(Putin Görüşmesi) Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak olan F-16 sürecine ilişkin, "Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette" dedi.
Partisinin 'Genişletilmiş Seçim İşleri Başkanları Toplantısına' katılan Erdoğan, toplantının ardından AK Parti Genel Merkez binası önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, doğum günü olması dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nezaketini, kibarlığını gösterdiğini ifade ederek, "Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has, estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler ve doğum yıl dönümümü kutladığı gibi Cumhur İttifakı'nın çalışmasıyla ilgili de birbirimizle bu şekilde tebrikleştik. Yarın Manisa'ya gidiyorum. Bu süreci de en güzel şekilde inşallah 31 Mart'a kadar dayanışma içinde devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz" diye konuştu.
"Yeniden Refah'ın birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil"
Bir gazetecinin 'Cumhur İttifakı içerisinde Yeniden Refah Partisi'ni nasıl konumlandırıyorsunuz' diye sorması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeniden Refah'ın tavrını biliyorsunuz. Birçok yerde Cumhur İttifakı ile hareketi söz konusu değil. Adeta milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda kopmuş vaziyette. Şu anda kendileri Yeniden Refah olarak birçok yerde ya bizden ayrılmış olanlar veyahut bize karşı tavır içerisinde olanları aday olarak çıkardılar. Onlarla beraber yollarına devam ediyorlar" açıklamasında bulundu.
"(Antalya Diploması Forumu) Rusya-Ukrayna ve İsrail-Filistin konuları orada ciddi manada işlenecek olan konular"
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye olarak ne gibi bir diplomasi yürütüleceğine ilişkin soruya ise Başkan Erdoğan, şöyle cevap verdi:
"Dünyanın şu anda gündeminde olan Rusya-Ukrayna olayı var. Bunun yanında tabii ki İsrail-Filistin olayı var. Bunlar orada ciddi manada işlenecek olan konular. Katılacak olan liderler, bu konular üzerinde kararlı bir şekilde duracaklar. İkili görüşmelerimiz olacak. İkili görüşmelerimizde bunların üzerinde duracağız."
"(Putin Görüşmesi) Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ve Putin'in Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir zaman içerisinde bir ziyaret değil ama bu ziyareti geciktirmeden halledeceğine dair ifade kullandı. Türkiye'nin uluslararası platformdaki tutumu ile olan memnuniyetini bana ısrarla söyledi. Aramızdaki bu ilişkilerin kararlı bir şekilde devamından yana olan memnuniyetini ifade etti" ifadelerini kullandı.
"Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette"
Bir gazetecinin Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak olan F-16'lara ilişkin soruya ise Erdoğan, "Bu konuda bizim şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette. Gerek kongre, gerekse senato ve bize gelen senatörlerle de yaptığımız görüşmede daha çok biz F-16'larla ilgili ne gibi adımlar atarız diye konuştuk. Bu konunun dışında da arkadaşlarımızın muhatapları ile yaptığı görüşmelerde bu konunun üzerinde daha çok ısrarla duruyoruz. Bunun takipçisiyiz" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Erdoğan, bir gazetecinin Irak'a yönelik ziyaretinin planlamaları arasında yer alıp almadığı sorusuna ise "Seçim sonrası" cevabını verdi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu andaki planımız, programımız F-35'ten öte artık F-16'ya kilitlenmiş vaziyette' - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?