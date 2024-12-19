Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm grupların sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimiz"

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen Gelişen 8 Ülke (D-8) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir" dedi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki yeni Başkanlık Sarayı'nda Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı gerçekleştirildi. Zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin konuk ülke ve hükümet başkanlarını karşılaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle başladı. Fotoğraf çekiminin ardından liderler zirvenin yapıldığı salona geçti. Salonda Fetih Suresi okundu. D-8 Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir İmam, zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

"Küresel kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor"

Zirvedeki konuşmasında istişarelerinin üye ülkeler ve tüm insanlık için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8'in kuruluşuna liderlik eden merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı rahmetle yad etti. Erdoğan, yaklaşık çeyrek asırlık geçmişe sahip D-8'in kuruluş felsefesinde yer alan barış, diyalog, iş birliği, adalet ve eşitlik kavramlarının öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti. Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor. Gelinen noktada sadece siyasi sistemin değil, temelleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında atılan ekonomik nizamın da ciddi sarsıntılar geçirdiğini görüyoruz. Küresel iktisadi kurumlar cari gerçeklere ya uyum sağlayamıyor ya da ihtiyaç duyulan desteği vermekte zorlanıyor. Böylesine hassas bir dönemde gerçekleştirdiğimiz zirvemizde alacağımız kararların, sorunların çözümünde bize rehberlik etmesini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in imkanları daha etkin kullanılmalı"

Toplantının temasını teşkil eden gençler ve KOBİ'lerin Türkiye'nin son 22 yılda ekonomi alanında kaydettiği ilerlemenin de lokomotifi olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üye ülkelerimizdeki toplamda 1 milyardan fazla nüfusumuzun çok büyük kısmı gençlerden oluşuyor. Avrupa dahil Batı'da nüfusun giderek yaşlandığı bir dönemde genç nüfus iyi değerlendirildiğinde bizim için çok büyük bir avantajdır. Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınmanın ancak gençlerin ekonomiye azami iştiraki ile mümkün olabileceğini biliyoruz" dedi.

"TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz"

Erdoğan, "Gençlerimizin teknolojik ve dijital becerilerini, girişimci ruhlarını geliştiren proje ve programlar yürütüyoruz. Dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil etmek suretiyle küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Keza KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ticaretten yatırıma, kırsal kalkınmadan tarıma, turizmden enerji ve ulaştırmaya kadar çeşitli alanlarda KOBİ'leri bilgilendirici programlar düzenlenmesinde fayda vardır. KOBİ'lerin teşkilatımızın en önemli girişimlerinden olan tercihli ticaret uygulamalarından azami derecede istifade edebilmeleri için programlar geliştirilmesi gerekiyor. Bu programlar ülkelerimiz arasındaki ticarete de önemli katkı sunacaktır. Mısır'ın da tercihli ticaret anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır" şeklinde konuştu.

"Suriye halkının birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Teşkilatı'nın büyütme suretiyle etki alanını daha geliştirmek için yeni üye ve ortaklara kapılarının açık olması gerektiğini belirterek, "Bu noktada Endonezya Cumhurbaşkanımızın talebini ben de aynen paylaşıyorum. Son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Azerbaycan'ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün hamdolsun dünden daha güçlüyüz. Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize 'hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.

"Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir"

Bölgede ve dünyada önemli hadiselerin yaşandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin ve Lübnan'daki duruma dair görüşlerimizi bu konulara hasredilen ikinci oturumda sizlerle ayrıca paylaşacağım. Suriye'deki son dönemde yaşanan gelişmeleri de aynı zaviyeden Suriye halkının çıkarını önceleyen bir yaklaşımla çok yakından takip ediyorum. Suriye halkının birliğe, dayanışmaya, uzlaşıya ve savaş yorgunu ülkelerini süratle ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Biz de bu zorlu süreçte Suriye'de istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin yeniden tesisine atfettiğimiz önemi her fırsatta vurguluyoruz. Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana, sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir. D-8 üyeleri olarak bu zorlu mücadelelerinde Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Zirveye D-8'e üye Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'ın devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov da katıldı. - KAHİRE