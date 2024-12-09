Politika

Yaşananları duyan herkes aynı yorumu yapıyor

Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine\'nin tek bir gündemi var

"Türk futbolunda siyaset var mı?" sorusuna Erdoğan\'dan beklenmedik yanıt

Esad\'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran\'dan açıklama var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında ve egemenliğinde gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır."

"Sınır uzunluğu 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir?"

"Suriye halkı bizim kardeşimizdir"

"Gönlümüzün bir yarısı Antep'te Hatay ise Şanlıurfa'da ise diğer yarısı Afrin'dir, Halef'tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır"

"Muhacirlerin gönüllü geri dönüş sürecini de yine tarihimize kültürümüze ve 13 yıllık müstesna ev sahipliğimize yaraşır şekilde yöneteceğiz"

"Oy hesabıyla nefret söylemlerine başvuran ırkçı lünpenleri, vatanını kaybetmiş yetim ve öksüzlere kin kusan vicdan fukaralarını, sırf mecliste 3 5 koltuk kapabilmek uğruna faşizmin en pespaye biçimine haftalarca sessiz kalanlara önce Allah'a sonra haklarına girdikleri Suriyeli mazlumlara ve elbette mahşeri vicdana havale ediyorum"

"Suriye'de zalim Esad rejimi ile beraber ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyette kaybetmiştir"

"Suriye'yi etkisi altına alan kuvvetli değişim rüzgarının başta muhacirler olmak üzere tüm Suriye Halkı için hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum"

"Hiç kimsenin bu insani sürece leke bulaştırmasına müsaade etmeyeceğiz"

" Suriye krizi ile politikası dün itibarıyla iflas eden ana muhalefet kendilerini hesaba çekmek, hatalarıyla yüzleşmek yerine çirkin ve ırkçı dille yeni istismar alanları oluşturmaya çalışıyor"

"Cam faunustan çıksınlar, dünyada olanlara kulak kabartsınlar. Bir kez olsun hadiseleri Ankara merkezli okumaları denesinler"

"Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DEAŞ ülkemizin muhatabı değildir. Suriye dini, mezhebi kimlikleriyle Suriyelilerindir. Suriye'de karar verecek olan Suriye halkıdır"

"Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi, Nusayri, Hristiyan fark etmeksizin Suriyelilerin tamamının sulh içinde yaşadığı Suriye Türkiye'nin en büyük özlemi, hayali ve hedefidir"

"Çakal ne kadar hile bilirse kurtta o kadar yol bilir"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.