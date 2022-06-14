Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında uzaya fırlatıyoruz." dedi.

Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesindeki Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Türksat 5B uydusunun Türkiye'ye, millete ve sektöre hayırlı olmasını diledi. Bu uydunun tasarımından üretimine, fırlatılışından işletmesine her safhasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, Türkiye'nin uzay macerasında yeni bir aşama olan bu uyduya kadar geçen sürecin, Türkiye'de eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesi olduğunu söyledi.

Türksat 3A uydusu 2008'de uzaya fırlatıldığında, birilerinin istihza ile yaklaştığını hatırlatan Erdoğan, "Bunlar projemize yönelik küçümseyici tavırlarıyla aslında kendi vizyonsuzluklarını, kendi ülkelerine olan güvensizliklerini sergiliyorlardı. Birilerinin o dönemde kendi aklınca dalga geçtiği 3A, aradan geçen 14 yılın ardından hala aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor." diye konuştu.

Ardından "uzay vatana" yeni uydular da gönderdiklerini, Türksat 4A'nın 2014'te, Türksat 4B'nin ise 2015'te uzaydaki yerini aldığını anımsatan Erdoğan, bu uyduların yanına yenilerini eklediklerini anlattı. Geçen yıl Türksat 5A ve Türksat 5B'yi fırlatan Türkiye'nin aynı sene içinde uzaya iki uydu gönderebilen ender ülkeler arasına girdiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün hizmete alacağımız Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı. Uzay deyince tek anladıkları gençliklerinde, çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da yine 2023 yılı ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece, uzaydaki uydu sayımız, Bay Kemal, 10'a yükselecek. Başlattığımız Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı yer yüzündeki kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak bizim namus borcumuzdur. Kendi uydularımızı geliştirmekten ay yüzeyine araç göndermeye, uluslararası uzay programlarına bilim insanı yetiştirmeden uzay sanayine kadar her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz."

"Umut ve heyecan verici"

Bu çerçevede uydu teknolojilerinin en hızlı ilerleme gösteren alanların başında geldiğini belirten Erdoğan, Türksat gibi köklü bir kuruluşa ve onun bünyesinde görev yapan kabiliyetli mühendislere, teknisyenlere, kadrolara sahip olmanın bu konuda en büyük avantaj olduğunu vurguladı.

Yeni neslin, uzay teknolojilerine gösterdiği ilginin umut ve heyecan verdiğini dile getiren Erdoğan, "Milli teknoloji hamlemiz ve bunun somut örneği olan TEKNOFEST kuşağı gençlerimiz, kendi imzalarını taşıyan projelerle gökleri fethetmeye hazırlanıyor." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin TEKNOFEST ile başlayan serüvenlerini geçen ocak ayında uzayda taçlandırmalarının, gayretlerin boşa gitmediğini çok açık, net gösterdiğini kaydeden Erdoğan, bu gençlerin uzaya fırlattığı "Grizu 263" uydusunun hala sinyal verdiğini aktardı.

TEKNOFEST'in ilk düzenlendiği 2018'den bugüne kadar katettiği mesafenin uzay çalışmalarında Türkiye'nin nereye varabileceğinin işareti olduğunu belirten Erdoğan, artık Türkiye sınırlarını aşan TEKNOFEST'in Azerbaycan'daki organizasyonunu da iftiharla izlediklerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da coşkulu bir katılımla TEKNOFEST heyecanının tekrar yaşanacağını söyledi.

"Kendi damgamızı vuruyoruz"

Başlattıkları dijital seferberlikle yapay zekadan siber güvenliğe ve blok zincire kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında Türkiye'yi öncü bir konuma taşıdıklarına işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin yaklaşık 60 milyona ulaşan e-Devlet kullanıcı sayısı ve sistem üzerinden yapılan 6 bin 636 farklı hizmetle bu alanda dünyada ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi.

Vatandaşların eskiden saatlerce, günlerce, haftalarca uğraşarak alabildikleri hizmetlere artık e-Devlet üzerinden saniyeler içinde erişebildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Nitelikli Fikri Tapu (NFT) gibi kavramsal hale getirdiklerimizle geleceğin teknolojilerine kendi damgamızı vuruyor, kendi ismimizi kazıyoruz." dedi.

Türkiye'nin uluslararası alanda "Turkey" olarak kullanılan ismini "Türkiye"ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım daha attıklarını hatırlatan Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maziden atiye kurdukları köprü sayesinde tarih, medeniyet ve kültürden aldıkları güçle yüzlerini geleceğe döndüklerini, 2053 vizyonunu emanet edecekleri gençlerin bayrağı çok daha yükseklere çıkartacağını vurguladı.

Erdoğan, Türksat 5B Uydusu'nun televizyon yayıncılığı ve geniş bant uydu haberleşmesi kapasitesini Afrika'dan Orta Doğu'ya Avrupa'dan Asya'ya kadar geniş bir alanda kesintisiz ve güvenli hale getireceğini aktardı.

"Türkiye'nin fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız"

Özellikle kırsal ve dağlık yerlerde iletişimin kesintisiz sürmesini temin etmesiyle bu uydunun afet ve acil durum ekiplerine büyük destek sağlayacağına işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biliyorsunuz, salgın döneminde bazı yerlerde evlatlarımız, yetersiz internet altyapısı sebebiyle uzaktan eğitim programlarına katılmakta sıkıntı çekmişti. Uydumuzun devreye girmesiyle coğrafi zorluklardan kaynaklanan bu sorun da artık ortadan kalkacaktır. Yaklaşık 30 yıl boyunca hizmet verecek Türksat 5B uydumuz ülkemizin frekans ve bölge haklarının da korunmasını temin edecektir. Siyasi etki alanı genişleyen Türkiye'nin buna bağlı olarak askeri misyonlarının güvenli haberleşme ihtiyacı da artmaktadır. Uydumuz işte bu ihtiyacının karşılanmasında da kritik öneme sahiptir. Tabii bu çalışmalara paralel olarak mutlaka çözmemiz gereken bir diğer konu da fiber internet altyapısını hızla yaygınlaştırmamızdır. Bu konuda yavaş gittiğimizin farkındayız. Türk Telekom'daki sorunun çözümüyle bu alanda çalışan diğer firmalarımızı da teşvik ederek Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde fiber internet altyapısını geliştirmesini sağlayacağız. Gerekirse kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını da destekleyeceğiz."

Erdoğan, yerel yönetimlerin kimi uygulamaları başta olmak üzere fiber altyapının hızla yaygınlaştırılmasının önündeki engelleri de hızla kaldıracaklarını, böylece ülkeyi 5G'ye hazır hale getirmiş olacaklarını dile getirdi. Salgın dönemindeki tecrübelerinin kendilerine işaret ettiği gerçeklerden birinin de bu sorunu mutlaka çözmek olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Ülkemizi son 20 yılda nasıl bölünmüş yollarla, otoyollarla, demiryolu hatlarıyla, havalimanlarıyla donattıysak, geniş bant interneti nasıl her köşeye ulaştırdıysak fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız. Gökyüzünü, İHA'larla, SİHA'larla, helikopterlerle, milli muharip uçağı ile donatan, denizlerindeki egemenliğini modern gemilerle, denizaltılarla, botlarla, sondaj faaliyetleriyle tahkim eden, sınırlarını fiziki ve elektronik güvenlik hatlarıyla sağlama alan, her alanda en ileri teknolojik atılımları hayata geçiren bir ülke olarak Allah'ın izni ve mühendislerimizin gayretiyle bu meseleyi de çözeceğimizden şüphe duymuyorum." dedi.

Erdoğan, artık hızın, dolayısıyla vaktin en değerli unsur haline dönüştüğü bir dönemde, kendilerini denizi geçip derede boğulmuş duruma düşüremeyeceklerine dikkati çekti.

Fiber altyapının sağlayacağı üretkenlik, verim artışı ve yenilikçiliğin bu alana tahsis edilecek kaynakları kısa sürede fazlasıyla milli ekonomiye geri kazandıracağını vurgulayan Erdoğan, "Hizmete aldığımız Türksat 5B uydusunun bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah önümüzdeki yıl bu vakitlerde 6A'yı da hizmete alacağız. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Törenden notlar

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ya Allah, bismillah" diyerek butona bastı ve Türksat 5B uydusunu hizmete aldı. Erdoğan, daha sonra temsili olarak Türksat uydusu üzerinden "Abdülhamid Han" gemisiyle canlı bağlantı ile konuştu.

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin sismik araştırma gemisinin de sondaj gemisinin de bulunmadığını, kiralamayla bu işlerin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, şimdi 4 sondaj gemisi, 2 de sismik araştırma gemisinin olduğunu dile getirdi. Artık denizlerin dibinde gerek sismik araştırmayı gerekse sondaj çalışmalarını Türkiye'nin kendi gemileriyle kimseye muhtaç olmadan yaptığını belirten Erdoğan, gelecek yıl doğal gazı da çıkarmaya başlayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah yar ve yardımcımız olsun. Bereketini bizlere göstersin." diye konuştu.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun maketini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, bu sırada "Uydumuzu inşallah Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde sergileyeceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Törene katılanlarla aile fotoğrafı çektiren Erdoğan, "İnşallah 6A'nın uzaya gönderilmesinde de buluşmak üzere sizlere en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.