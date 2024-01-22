Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı gerçekleştirdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) 3'üncü gününde gerçekleştirdiği canlı bağlantıda, "Bu görev ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Sen ilk astronotumuz oldun. Ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ISS'de bilimsel deneylerini sürdüren Türk astronot Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, "Ülkemiz tarihindeki bu ilk ve çok önemli vazifeyi yerine getirmek için çıktığın yolda sana başarılar diliyorum. Milli Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiğin bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı oldun. Senin seyahatinle birlikte uzay çalışmalarında da artık yeni bir dönemin kapısını araladık" dedi.

Bunun üzerine Gezeravcı, "Göklerdeki istikbalimizin teminatı olan, liderlik vizyonunuzun bir parçası olarak Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında 'Türkiye Yüzyılı'na adım atarken bu önemli ve anlamlı görevde ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı ISS'e taşımanın gururunu yaşıyorum. Yıllarca uzayı başka milletlere ait olan bir rüya olarak kabul edip, hayal dahi etmekten çekinen ben de dahil nice Türk gencine ve gelecek nesillerimize bu hayali gerçek haline getirerek hediye ettiniz. Kendimize olan öz güvenimizi ayağa kaldırmamızı ve pekiştirmemize imkan tanıdınız. Bunun için size minnettarım" diye konuştu.

'İSTASYONDAKİ ORTAMA HIZLA UYUM SAĞLADIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinin hangi aşamasında olduğunu sorduğu Gezeravcı, yer çekimsiz ortamda bulunmanın farklı bir deneyim olduğunu vurgulayarak, "İlk olarak Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktardım. Deney düzeneklerimizi Dragon kapsülden istasyon içindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek, bu önemli ilk adımı tamamladım. Bunun ardından planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Görevim boyunca bu deneyleri tamamlayıp, sonuçlarını beraberimde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım. Buradaki ortamın dünyadan en önemli farkı yer çekiminin yokluğu. Mikro yer çekiminde istasyonun içinde havada bir kuş misali özgürce hareket edebiliyoruz. Tabiricaizse kanatsız uçabiliyoruz. Uzay istasyonundaki bu ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Buradaki çalışmalarıma hedeflediğimiz gibi başladım ve 3'üncü gün içinde planladığımız şekilde devam ediyorum. Herhangi bir aksaklık olmadan tüm faaliyetlerimiz yürütüyoruz" dedi.

'YOLCULUKTA HER ŞEYE HAZIRLIKLIYDIK'

Erdoğan, daha sonra "Türk Hava Kuvvetlerimizin yetiştirdiği bir pilot olarak bu görev için en uygun aday sendin" diyerek Gezeravcı'ya uzay yolculuğunu sordu. Gezeravcı, "Yolculuğun ilk kısmının amacı dünyanın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak, uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli ve fiziksel olarak da zorlayıcı kısmı buydu. Ardından 200 kilometrelik yörüngede dünya çevresinde tur atarak ISS ile buluşmayı planladığımız zamana uygun şekilde hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp, istasyona kenetlenmeyi gerçekleştirdik. Fırlatmanın ilk 10 dakikasında çok hızlı geçen bölümden sonra dünya yörüngesindeki turumuz yaklaşık 36 saat sürdü. Herhangi bir anormalliğe karşı her zaman hazırlıklıydı" dedi.

'ÖZEL EGZERSİZ PROGRAMLARI UYGULUYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta yer çekimsiz ortamda olduğunu hatırlattığı Gezeravcı, "ISS'deki ortamı dünyadan ayıran en önemli farkı yer çekiminin mikro düzeyde oluşu ve hissettiğimiz etkilerin birçoğu da buna bağlı. Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren belirgin değişiklikleri görmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemi başta olmak üzere tüm bedenimde bu değişiklikleri gözlemleyebiliyorum. Örneğin tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, başta kan olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrem bu yüzden daha şişkin görünüyor. Vücut sıvılarındaki basıncın değişimi nedeniyle bazı görme sorunları, bağışıklık sistemi zayıflıkları oluşabiliyor. Bende bunlara ilişkin bir emare yok. Normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet ve kas sistemi burada aynı yükü hissetmiyor. Bu, kemik yoğunluğu ve kas kütlemin burada zaman içinde azalmasına neden oluyor. Bu etkiyi azaltmak için özel egzersiz programları uyguluyorum. Bilim insanları bu bahsettiğim etkileri anlamak ve bunlara karşı önlemler geliştirmek için sürekli araştırmalar yürütüyor. Ben de Türk bilim insanlarının bu çalışmalarına katkıda bulunmak için burada bazı deneyler yürütüyor ve veriler topluyorum" diye konuştu.

YAPACAĞI DENEYLERİ ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak önemli çalışmalara Türk bilim insanları imza atmış olacak. Fizikten kimyaya, biyolojiden farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum" diyerek, Gezeravcı'ya yapacağı deneyleri sordu. Gezeravcı, uzayda yapacağı deneylerden örnekler vererek, "Mesela TÜBİTAK mühendisleri tarafından geliştirilen ve ilk defa uzayda uygulanacak elektronik kart üretimi teknolojisi test edilecek. Rasat, Göktürk, İmece, Türksat 6 uydularımızın kartları üretilirken edinilen tecrübelerden ortaya çıkan özgün tekniğin Milli Uzay Programında yer alan uzay projelerine, özellikle ay araştırma projesine katkılar sunmasını umuyoruz. Bu tür araştırmaların ülkemizin endüstriyel ve ekonomik gelişimine önemli katkılar bulunabileceğine inanıyorum. Uzay araştırmaları uzun yıllardır yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ediyor. Bu şekilde ortaya çıkmış birçok teknoloji artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi" dedi.

'PEK ÇOK EVLADIMIZ BU ALAN YÖNELECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzay alanında uluslararası iş birliklerimizi güçlendirirken yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu yönüyle de ISS'de gerçekleştirdiğin misyon çok önemli, çok kıymetli. Bu görev ile birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek. Zaten şimdiden de başladılar. 'Alper ağabeyimizin gittiği yerden ben de gideceğim' gibi yaklaşımlar var. Sen ilk astronotumuz oldun. Ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir" diye konuştu.

Gezeravcı ise şunları kaydetti: "Kendi uydularını yıllardır milli imkanlarıyla üreten bir milletin evladı olarak uzay faaliyetleri alanında bir sonraki adımı milletimiz adına gerçekleştirdiğimin farkındayım. Millet olarak kendimize olan güvenimizi daha da sağlamlaştıracak bu tarihi görev konusunda ortaya koyduğunuz güçlü irade konusunda size minnettarım. Yüce milletimiz ve devletimizin bize sunduğu imkanlar doğrultusunda gerçekleştirdiğim bu görev sırasında bana desteğini sunan, dualarına esirgemeyen kadirşinas milletimize şükranlarımı sunuyorum."