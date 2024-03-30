Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç\'ı ziyaret etti

Ali Arslan:

Cumhurbaşkanı cemaatin ayağıma gitmez, cumhuru temsil ediyor,en üst makamdır,oy için gidip dilenmek halkı hiçe saymaktır,eminim halkta demokrasi tokatini vuracak sandıklarda.

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Mehmet Güven: siz İngiliz elçisi işe rakı balık yiyin 28 119

Selami Karagülle: Cumhurbaşkanı herkesin ayağına gider sonuçta ziyaret ettiği zat da halkın bir önderi siz bu halkı aşağıladığınız sürece kaybetmeye mahkumsunuz 27 97

LEYLAli YILANCI: Wayy anam vay adam laf konuşmuş. Yarın bir yerlerimle hepinize gülücem 9 62