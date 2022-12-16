Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Ülkedeki talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek

Türkiye'nin enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış nedeniyle bir konuşma gerçekleştirdi.

"75 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde: "Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'daki en büyük yer altı depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir.

Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

"DAHA BÜYÜK KEŞİFLER İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yeni keşiflerimizin müjdesini sizlerle paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimiz 100 bin varile çıkaracağız. Daha büyük keşifler için yolumuza devam edeceğiz."