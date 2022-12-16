Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Ülkedeki talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek - Son Dakika
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Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Ülkedeki talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek

16.12.2022 17:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi unvanının sahibi olacak Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, konuşmasında, "Türkiye kendi vatandaşlarına ve sanayisine sunduğu doğalgazda dünyanın 17. büyük arzına sahip ülkesidir. Tesisimiz en yoğun dönemde bile talebin dörtte birini tek başına karşılayabilecektir. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliği alanındaki dev yatırımları arasında bulunan tesisin kapasite artırma çalışmaları tamamlandı. Yeni kapasitesiyle kendi alanında denizlerde Avrupa'nın en büyük depolama tesisi unvanının sahibi olacak tesisin genişletilmiş fazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla devreye alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış nedeniyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Üretim kapasitesi 75 milyon metreküp

"75 MİLYON METREKÜP GAZ ÜRETECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde: "Silivri Yer Altı Doğal Gaz depolama tesisinin yeni fazıyla 4,6 milyar metreküpe ulaşan toplam kapasitenin ülke ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Avrupa'daki en büyük yer altı depolama tesisi haline gelmiştir. Bu tesisi biz kurmuştuk. Tüm bu çalışmalarda kullanılan malzemeler yerli ve milli olarak üretilmiş, böylece ülkemizin gaz depolama alanındaki teknoloji birikimine katkı sağlanmıştır. Tesis günlük 45 milyon metreküp enjeksiyon ve 75 milyon metreküp geri üretim kapasitesine sahiptir. Ülkemizin en yoğun tüketim döneminde bile talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecektir.

Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Üretim kapasitesi 75 milyon metreküp

Ankara Tuzgölü'ndeki kapasite genişletme çalışmaları tamamlandığında orada da benzer orana ulaşacağız. Silivri tesislerimizin yeni fazının hizmete girmesinde emeği geçen bakanlık, kurum, yüklenici firmaları tebrik ediyorum.

Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Üretim kapasitesi 75 milyon metreküp

"DAHA BÜYÜK KEŞİFLER İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Ülkemizi Doğal Gaz keşfi ve işletmesi yanında depolaması alanında da en güvenli seviyeye getirene kadar yatırımlarımız devam edecektir. Kısa ve orta vadede enerji krizinin Avrupa'da yol açtığı sıkıntıların ülkemizde yaşanmaması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz.

Türkiye Yüzyılı ile milletimize gelecek vizyonu sunduk. Ülkemizi her alanda dünya ile rekabet edebilir seviyedeki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. 20 yıla sığdırdığımız emeklerimizin meyvelerini toplamaya başlayarak ülkemizi en üst lige çıkaracağımız yeni bir döneme giriyoruz. Hükümete geldiğimizde kısır hesapların, kavgaların, krizlerin içinde sıkışıp kalan Türkiye vardı. Stratejik, beşeri potansiyeli bu sancılı tablo içinde adeta heba ediyorduk. Türkiye'nin istikametini güven ve istikrar iklimine döndürecek ülkemizi bu girdaptan kurtardık. Birilerinin ısrarla önemsizleştirmeye çalıştığı dev yatırımlarla ekonomimizi sürekli büyüttük. Yeni keşiflerimizin müjdesini sizlerle paylaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah en kısa sürede günlük petrol üretimimiz 100 bin varile çıkaracağız. Daha büyük keşifler için yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Ülkedeki talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de Avrupa'nın en büyük gaz depolama tesisi açıldı! Ülkedeki talebin 4'te 1'ini tek başına karşılayabilecek - Son Dakika
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