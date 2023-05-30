Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız

30.05.2023 18:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. SKM görevlileri, Erdoğan'ı salona girerken 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ile karşıladı. Erdoğan, yerel seçimlere hazırlık yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. SKM görevlileri, Erdoğan'ı salona girerken 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ile karşıladı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Sonuç alım sisteminin değerli mensup ve yöneticileri; öncelikle bu süreçte neticeyi alıp merkezle paylaşmanız sebebiyle sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizler bu süreçte, yani kısa adıyla 'SAS' sistemiyle ülke genelinde tüm teşkilatlarımızı rahatlattınız. Bu belki de ilk deneyiminizdi. Bundan sonrasına da inşallah yerel seçimlerle yeni bir adım, daha güçlü atmış olacağız. Tabii burada bir ciddi tecrübe edindiniz. Bu tecrübeyle birlikte de inşallah yerel seçimlerde bu işi daha güçlü bir şekilde değerlendirme, neticeye bağlama imkanına sahip olacağız. 6 ay sonrasına, yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlanmaya başlayacağız. Onun için de tabi bu seçimlerde eksiklerimizi hemen çıkartıp, bu eksiklerimizi gidermek suretiyle de adımlarımızı atacağız" dedi.

Erdoğan, bir SKM görevlisinin yakını olan 'Hamza' isimli çocukla da telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
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Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız - Son Dakika


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