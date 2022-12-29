Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Pastanın üzerindeki üç hilal dikkat çekti - Son Dakika
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Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Pastanın üzerindeki üç hilal dikkat çekti

29.12.2022 17:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde Bahçeli'ye doğum günü sürprizi yaptı. İki liderin kestiği pastanın üzerinde üç hilal yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı.

ÜÇ HİLALLİ PASTA KESTİLER

Görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğraflarda iki liderin Devlet Bahçeli'nin doğum tarihi olan 1 Ocak nedeniyle 3 hilalli pasta kestikleri görüldü. İki liderin toplantı kapsamında gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi.

13 ARALIK'TA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

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