Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantı saat 16.30 sıralarında başladı.
Görüşmeye ilişkin servis edilen fotoğraflarda iki liderin Devlet Bahçeli'nin doğum tarihi olan 1 Ocak nedeniyle 3 hilalli pasta kestikleri görüldü. İki liderin toplantı kapsamında gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Aralık'ta MHP liderini evinde ziyaret etmişti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.
Son Dakika › Politika › Erdoğan'dan Bahçeli'ye doğum günü sürprizi! Pastanın üzerindeki üç hilal dikkat çekti - Son Dakika