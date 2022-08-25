Ahlat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika
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Ahlat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

25.08.2022 12:05
Ahlat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine gelmesi bekleniyor.

Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıldönümü dolayısıyla Ahlat'ta kutlama etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. 1071 Sultan Alparslan otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho bölgesinde devam eden kutlamalar; halk oyunları, mehter takımı gösterileri, güreş müsabakaları ve okçuluk gibi etkinliklerle sürüyor.

Öğlen saatlerinde Ahlat ilçesine gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Daha sonra Çarho bölgesindeki kutlama alanına geçecek olan Erdoğan'ın, büyük otağı ziyaretinin ardından buradaki vatandaşlara hitap edecek. Ardından belediyelere ait stantları gezerek temsili olarak Malazgirt Savaşı'nı anlatan gösteriyi izlemesi beklenen Erdoğan, geceyi Ahlat'ta geçirdikten sonra Cuma günü ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Malazgirt ilçesine geçecek. Burada da halka hitap edecek olan Erdoğan'ın namazgahta Cuma namazını kıldıktan sonra bölgeden ayrılması bekleniyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediklerini söyleyerek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun ki böyle bir ortamı bize sağlattı. Bakıyorum her taraf cıvıl cıvıl. İnşallah her geçen sene daha iyi olacak. Geçen seneden bu sene daha iyi. Önümüzdeki sene bu seneden daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Yanında 12-13 bakanımız gelecek. Dışarıdan gelen misafirler var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı gelecek. Bütün gündem Ahlat olacak. Buradan dünyaya mesajlar verecek. Dolayısıyla inşallah hem Ahlat'ımız için, hem Bitlis'imiz için ve bütün çevre bölge için çok anlamlı bir program oldu. İnşallah bunu biz her sene daha görkemli hale getirerek arttıracağız" dedi.

Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel ise "Ahlat ve Malazgirt'te yapılan bütün eserleri tabii ki bugünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e borçluyuz. Onlar buraya el atınca buralar güzelleşti. Doğuyla batı birleşti adeta. Buradaki insanlarımızla et ve tırnak gibi olduk. İnşallah bu birlikteliğimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Bitlis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahlat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor - Son Dakika

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