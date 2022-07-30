Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesinde

30.07.2022 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu ziyaretinde ayağının tozuyla fındık bahçesi ziyaret etti.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Ordu- Giresun Havalimanı'na indikten sonra yol üzerinde bir fındık bahçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada biraz dinlendi. Fındık bahçesi sahibi Mustafa Yeşilyurt ile bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra miting alanına geçmek üzere yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fındık bahçesi ziyaretine AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve milletvekilleri katıldı. - ORDU

YORUMLAR
500
Ordu'da pankartların dili: 'Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme' Ordu'da pankartların dili: 'Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Ordu'ya iniş yaptı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesinde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 17:16:47. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık bahçesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement