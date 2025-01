Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan Kongresi\'nde konuştu: (1)

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil er kişinin işidir. Bunun da adresi yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır." dedi.

Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Konya'daki açılış programı nedeniyle geciktiğini belirterek, vatandaşlardan kusura bakmamalarını istedi.

"Erciyes Dağı'nda kar eksik olmaz, dostun ocağında kor eksik olmaz, meydanında yiğit, er eksik olmaz. Sen gönlümün sürurusun Kayseri, milletimin gururusun Kayseri" dizelerini okuyan Erdoğan, milletin de gururu olan Kayseri'nin bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanan Kayserililere şükranlarını sundu.

"Kayseri'ye aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz"

Millete hizmet yolculuklarında Kayseri'nin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Azmiyle, emeğiyle, hayır dualarıyla Kayserili kardeşlerimiz desteklerini bizden asla esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk. Siz bizi mahcup etmediniz, elhamdülillah biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşkla hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık. Allah izin verdiği, siz de arkamızda olduğunuz müddetçe Kayseri için üretmeye, Kayseri'ye aşkla hizmet etmeye, sizlerle birlikte milletimizin hizmetkarı olmaya inşallah devam edeceğiz. Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. AK Parti Kayseri İl Kongremizin şehrimiz, Türkiye ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dar-ı bekaya irtihal eden yol arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi iletiyor, bayrağı devralan kardeşlerime başarılar diliyorum."

"Kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun, hakim olduğu örnek bir şehir"

Erdoğan, Kayseri'nin, imparatorların gözdesi, Selçuklu'nun şaheseri, Dulkadiroğulları'nın otağı, Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezi, Cumhuriyetin ticaret ve kültür şehri olduğunu söyledi.

Kayseri'nin sanatın, zanaatın, ticaretin, siyasetin iç içe olduğu başkent karakterini genlerinde yaşatan bir şehir olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Kayseri'ye baktıkça sadece ticareti, sanayisi, turizmi ve tarımıyla büyük bir başarı hikayesi görmüyoruz. Aynı zamanda kardeşliğin, dayanışmanın, huzurun, her köşesine hakim olduğu örnek bir şehir görüyoruz. Kayseri 85 milyon olarak birliğimizin ve dirliğimizin çimentosudur." ifadelerini kullandı.

"Kayseri'yi anlamak, Türkiye'yi anlamak demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'nin hoşgörünün, uzlaşmanın, farklı kimliklerle güven içinde yan yana yaşamanın şehri olduğunu dile getirdi.

"Kayseri'den birlik çıkar, Kayseri'den devlet kurucuları, devlet başkanları çıkar." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kayseri'den Hunat Hatun gibi Gevher Nesibe Hatun gibi her biri dünyaya örnek olacak devlet analar çıkar. Kayseri'den Erciyes'i İstanbul'a götürüp, Süleymaniye Camisi olarak inşa eden Mimar Sinan'lar çıkar. Arif Nihat Asya, 'Dağ parçası kubbeler ufaktan iriden, gel haşmeti seyret ileriden beriden, bir mucize devrinde Sinan, Erciyes'i İstanbul'a dikmiş getirip Kayseri'den' diyor. Buradan Davud-i Kayseri gibi alimler, Seyrani gibi halk ve Hakk şairleri çıkar. Kayseri, bir ucu Halep'te diğer ucu Gence'de olan Aşık Kerem coğrafyasının kalbidir, merkezidir, nabzının attığı yerdir. Gesi Bağları'ndaki bir tutam gülün her biri gönül coğrafyamızın her dağından, bağından, vadisinden derlenmiş, söz, sevda, türkü olmuş, Kayseri'de koca bir demet haline gelmiştir. Kayseri'yi anlamak, Türkiye'yi anlamak demektir. İşte biz de kökü bin yıllık mazide, gözü atide bir şehir olan Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz."

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda önlerine çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hangi adımı atıyorsak emin olun sizinle birlikte 85 milyonun aydınlık geleceği için atıyoruz. Kayserili kardeşlerimin çok sevdiğim bir sözü var. Kayserili der ki, 'kuru söğütten düdük çıkmaz'. Yani mizacı, fıtratı, tabiatı uygun olmayandan, beklenen ve arzu edilen neticeyi alamazsın. İş yapmak, hizmet üretmek, memleketin dertlerine derman olmak her kişinin değil er kişinin işidir. Bunun da adresi yaklaşık çeyrek asırdır AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

(Sürecek)