Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan Yeni Yıl Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yıl dolayasıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'te Türkiye'de ve dünyada uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek ve tarihe geçecek olayların yaşandığını hatırlattı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde binlerce canın yitirildiğini ifade eden Yılmaz, yılın son günlerinde Kuzey Irak'tan gelen şehit haberleriyle yüreklerin yandığını belirterek, şehitlere ve deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Ekim ayında ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı saldırılarla tüm dünyanın ayağa kalktığını belirten Yılmaz, "İsrail'in Filistin'de masum sivillere karşı yaptığı sistematik zulüm, bu yıl 7 Ekim olayları ile birlikte soykırıma varan boyutlara ulaştı. Yaşadığımız büyük deprem felaketinin ardından mayıs ayında ülkemizde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini büyük bir olgunluk içinde gerçekleştirdik. Seçimde vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana yaparak bir kez daha güven tazeledi. Mecliste Cumhur İttifakı oyların çoğunluğunu elde ederek, Meclis çoğunluğunu sağladı. Bu sonuçlarla birlikte Türkiye'de genel politikalar bakımından 5 yıl süreyle siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Seçim sonrası yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte ortak akılla oluşturduğumuz politika dokümanları olan OVP, 12'nci 5 yıllık Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı 2024 Yılı Programı ve bütçe ile politika belirsizlikleri ortadan kalktı. Böylece öngörülebilirliğin arttığı bir döneme girdik. Bu gelişmelerle birlikte 2024 yılında terörle kararlı mücadelemizden taviz verilmeyecek, Gazze için yürüttüğümüz insani diplomasi en üst seviyede sürdürülecek, deprem bölgesinde kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim edilerek güvenli şehirler inşa edilecek. Fiyat istikrarı kalıcı olarak sağlanacak, enflasyon yıl ortasından itibaren yıllık bazda da düşüşe geçecek. 13 çeyrektir kesintisiz büyüyen ekonomimizin daha dengeli bir kompozisyonla büyümeye devam etmesi sağlanacak. Cari işlemler açığındaki dengelenme devam edecek. İstihdam dostu politikalarımıza devam edilerek, 32 milyon olan istihdam daha yüksek seviyelere taşınacak. Deprem harcamaları haricinde mali disiplinden taviz verilmeyecek Bu vesileyle önümüzdeki yılın vatandaşlarımız ve tüm insanlık için sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA