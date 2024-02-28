Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel\'i Kabul Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmemizde; KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayacak pek çok farklı sektörde devam eden mevcut projelere yönelik değerlendirmelerde bulunduk, 2024 yılı İktisadi ve Mali İş birliği Anlaşması hazırlıklarına ilişkin istişareler gerçekleştirdik. Son derece verimli geçen görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Sayın Başbakan ve Sayın Bakanlara ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ANKARA