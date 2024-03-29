Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Siirt\'te İş Adamları ve Vatandaşlarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, "Cumhur İttifakı'na verilen her oy Siirt'in geleceğine verilen oydur" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın devam ettiğini, devam ettirdiklerini söyledi. Ramazan başından bu yana iftardan, sahura şehir şehir milletle buluştuklarını belirten Yılmaz, Van'dan, Hakkari'ye, Bingöl'den Tunceli'ye, Elazığ, Malatya, Muş, Bitlis, Ağrı, Diyarbakır birçok ili dolaştıklarını ifade etti. "Her gittiğimiz yerde insanımızla oturuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Yılmaz, "Hemhal oluyoruz. Hem sorunlarını dinliyoruz, hem önerilerini dinliyoruz. Ortak akılla ne yapabiliriz, Bunlar üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Gerek merkezde, gerek yerelde. Bizim şiarımız istişaredir, ortak akıldır. İnsanımıza kulak veriyoruz. Onlarla birlikte merkezde ve yerelde politikalar geliştirip hayata geçiriyoruz. Diğer yandan özellikle son dönemlerde huzur ve güven ortamı da pekişmiş durumda. Geçmişte bu huzur ortamı yeterince olmadığı için yatırımlar özellikle de özel sektörün yatırımları yeterince bölgemize gelmiyordu. Nitelikli eleman gelmiyordu. Turist gelmiyordu. Yaylalarımızı kullanamıyorduk. Bütün bunlar çok şükür sona erdi. Şu anda huzur ve güven ortamındayız" dedi.
"Demokrasiyi, insan haklarını güzel şekilde yaşıyoruz" ifadelerinde bulunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekonomik gelişmemizi de kalkınmamızı da devam ettiriyoruz. Değerli kardeşlerim, Siirt'te de elimizden geldiğince bu dönemde hizmet ettik ve çok önemli yatırımlar yaptık. İlimizdeki sağlık kuruluşu sayısını 229'a çıkardık. 2007'de Siirt Üniversitesini kurduk. Hatırlarsanız o zaman bunlar tabela üniversitesi olacak diyorlardı. Kanun çıkarttılar ama burada nasıl üniversite olacak diyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada 20 bine yakın öğrencisi olan bir üniversiteden bahsediyoruz. Çok güzel kampüsü olan ve her gün yeni yeni binalarını yükselten bir Siirt Üniversitemiz var. Siirt'te 4 bin yabancı öğrenci var. Değişik ülkelerden gelmiş Siirt'te okuyorlar. Çok şükür bugünleri de gördük."
AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na verilecek her oy Siirt'in geleceğine verilmiş oy olacağını kaydeden Yılmaz, "Biz buna inanıyoruz. Gerçek belediyecilik diyoruz. Bir şahıs belediyeyi kendi şanı şöhreti için kullanıyorsa, kendi reklamı için kullanıyorsa gerçek belediyecilik yapmıyor demektir. Yine bir belediye başkanı belediyeyi, belediyenin imkanlarını halka hizmet için değil, başka ideolojik amaçlar için kullanıyorsa yine gerçek belediyecilik yapmıyor demektir. Belediyeyi başka işlere bir araç olarak kullanıyor demektir. Yapılması gereken çok açık ve net. Belediyenin kaynaklarını Siirt halkının ihtiyaçları için kullanıyor. İşte gerçek belediyecilik bu. Bunu da verimli ve etkili bir şekilde yapmaktır. Zaten iki tür siyasetçi var biliyorsunuz. Bir siyasetçi tipi, seçimden önce bol bol konuşur seçimden sonra ne dediğini unutur. Böyle bir siyasetçi var maalesef, siyasetçi tipi var. Cenabı Allah bildiğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Huzurumuzu birliğimizi beraberliğimizi bozmaya çalışanlara Cenabı Allah fırsat görmesin diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." şeklinde konuştu. - SİİRT
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
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