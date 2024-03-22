Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2025'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2025'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2025\'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya zorluklarına rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtti. Yılmaz, deprem yaralarını sarmak için büyük bir yükün altına girdiklerini ve 2025'te daha iyi bir noktaya geleceklerini söyledi. Ayrıca, enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlediklerini ve 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşacaklarını vurguladı.

22.03.2024 01:01
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Programımızı kararlı şekilde uyguluyoruz. Aylık bazda sonuç görmeye başladık. Yıllık bazda sonuçları ise mayıstan sonra haziran- temmuz enflasyonunda özellikle belirgin şekilde göreceğiz. Yıllık bazda da düşüşler başlayacak. 2025'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz." dedi.

Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde Kanaat Önderleri Buluşması programında konuşan Yılmaz, dünyada zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Yılmaz, Kovid-19 salgını ve sonrasında yaşanan olumsuzluklar nedeniyle dünya büyümesi ve ticaretinin tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalıştıklarını aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Kolay değil. Toplam 104 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Geçen sene 1 trilyona (lira) yakın bir parayı sadece merkezi idareden harcadık. Bu sene de 1 trilyon 28 milyar (lira) başlangıç ödeneği olarak bütçemize depremin yaralarını sarmak üzere ödenek koyduk. Öyle bir yükten bahsediyoruz. 2025'ten itibaren inşallah azalarak devam edecek. Bu sene 200 bin civarında konutu bitirip teslim edeceğiz. Tabii sırf konutlarla bitmiyor. Altyapısıdır, sosyoekonomik hayatın canlandırılmasıdır, birçok başlıkta çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yılmaz, dünyadaki sıkıntılar, jeopolitik gerilimler, afetlere rağmen Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayarak "Geçen yıl yüzde 4,5 bir büyüme kaydetti ekonomimiz. İstihdamımız 32 milyonu geçti, ihracatımız 256 milyar doları buldu. Turizm gelirlerimiz 54 milyarı (dolar) aştı. Cari açığımız düşme trendine girdi. Depreme rağmen bütçe açığımız milli gelire oranla yüzde 5,5'lerde kaldı. Biz bunu 6,5 olacak diye tahmin ediyorduk, yıl ortalarında ama ondan da iyi geldi rakamlar. Dolayısıyla göstergelerimiz iyi bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"2026'da tek haneli rakamlara yeniden ülkemizi kavuşturacağız"

Milletin geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerde basiretini, ferasetini bir kez daha gösterdiğini ve siyasi istikrara, güven ortamına sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, seçimden sonra siyasi belirsizliklerin azaldığı bir ortamda yeni planlar, programlar yaptıklarını; 12. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programı, yol haritalarını hazırladıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyümede, istihdamda, turizmde, ihracatta iyi gidiyoruz. Problemimiz enflasyonla mücadele ediyoruz. Enflasyonla mücadele de sadece bizde değil, tüm dünyada biraz zaman alıyor. Yaptığınız politikaların sonuçlarını görmeniz biraz zaman istiyor, bütün dünyada böyle. En az 2-3 yıllık bir program uygulamanız gerekiyor.

Programımızı kararlı şekilde uyguluyoruz. Aylık bazda sonuç görmeye başladık. Yıllık bazda sonuçları ise mayıstan sonra haziran-temmuz enflasyonunda özellikle belirgin şekilde göreceğiz. Yıllık bazda da düşüşler başlayacak. 2025'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. Orta Vadeli Program'ımıza göre yüzde 15'ler civarına düşmesini bekliyoruz. 2026'da tek haneli rakamlara yeniden ülkemizi kavuşturacağız. Bütün çabamız bu yönde, bunu laf olsun diye de söylemiyoruz. Planını, programını yapmış durumdayız ve kararlı şekilde hayata geçiriyoruz. Bu programımızla ilgili spekülasyonlar yapmaya çalışanlar var, kararlılığımızı gölgelemeye çalışanlar var. Onlara da hiçbir şekilde vatandaşımız prim vermemeli. Bazıları işte bu yerel seçim vesilesiyle 'Şu olacak, bu olacak.' diye çok tezviratlar, spekülasyonlar yaptılar ama bakın bugün de görüyoruz Merkez Bankamız kararlı, maliye politikalarımız kararlı şekilde gidiyor. Yapısal reformları inşallah birer birer hayata geçireceğiz. Takvime bağlamış durumdayız."

Yılmaz, yerel seçimlerin halkın somut şehir ihtiyaçlarıyla ilgili olduğunu, buna odaklanmak durumunda olduklarını belirterek "Siyasette güvenin temeli; yapamayacağınız şeyi söylemeyeceksiniz, söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip yapacaksınız. Bunu yapan siyasete olan güveni de inşa eder. Bizim anlayışımız budur. Bazıları bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vadettiğini bile hatırlamayanlar var çünkü umursamıyor. 'Seçim öncesi ağzıma geleni söylerim.' diyor, 'Seçim sonrası nasılsa kimse benden hesap sormaz.' diyor. Vatandaşa ne vadettiğini hatırlamıyor. Böyle şey olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin üretim üssü olduğunu, kentin geçen yıl 30,7 milyar dolar ile Türkiye'nin İstanbul'un ardından en büyük ihracatına sahip ikinci ili olduğunu aktaran Yılmaz, iş insanlarını ve ihracatçıları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kocaeli'nin Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu, kente eserler kazandırmaya devam ettiklerini dile getirerek yapılan çalışmalardan bahsetti.

Eser ve hizmet siyasetinin Kocaeli'de devam etmesiyle bayrağın daha yükseklere çıkacağına işaret eden Yılmaz, "Yeni dönemde de Tahir Büyükakın Başkanımız ile yola devam diyoruz. Eser ve hizmet siyaseti Kocaeli'de devam edecek ve bayrak daha yüksek burçlara dikilecek. Ona inanıyoruz. Cumhur İttifakı Dilovası Belediye Başkan adayımız ise Ramazan Ömeroğlu. Değerli bir kardeşimiz, yıllardır siyasette, teşkilatlarda fedakarca görev yapmış, çalışmış yine iş insanı olarak çok güzel çalışmalar yapmış. İnanıyoruz ki bayrağı devraldığında Dilovası'na çok farklı, çok daha güzel hizmetler yapacak. Bugüne kadar yapılanların üstüne yeni eserler, yeni hizmetler ilave ederek sizlere layık olmaya çalışacak. Kendisine de desteğinizi, duanızı istiyoruz." diye konuştu.

Programa; Vali Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.

Kaynak: AA

Ercan Dalkılıç, Dilovası, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2025'te çok daha iyi bir noktaya geleceğiz - Son Dakika

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