Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik, milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

01.12.2024 18:46  Güncelleme: 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik, milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN "SURİYE" ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Yılmaz, Türkiye'nin bekasına yönelik hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini belirtti.

"SURİYE'DE TÜM KESİMLERİ KUCAKLAYAN BİR SİYASİ ÇÖZÜM OLUŞTURULMALI"

Yılmaz şunları söyledi: "Türkiye olarak bizim tek bir temennimiz var. Suriye'ye huzurun gelmesi, istikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması. Bunun da yolu bellidir: Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun mezhebi, meşrebi ne olursa olsun etnik yapısı ne olursa olsun Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecektir.

Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"BEKLENTİMİZ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN ÜLKELERİNE GÜVENLİ ŞEKİLDE DÖNMELERİ"

Mezhebinden dolayı, etnik yapısından dolayı bir insan veya bir topluluk kendisini güvende hissetmiyorsa o ülkenin güvenliği tam anlamıyla sağlanamaz. Dolayısıyla bizim temennimiz, beklentimiz Suriye'de tüm tarafların uzlaştığı yeni bir siyasal şemsiye içinde bütün bu grupların bir arada güven içinde, huzur içinde yaşamasıdır ve buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de o güvenli ortamda ülkelerine güvenli, onurlu bir şekilde geri dönmeleridir."

"MİLLİ BEKAMIZA YÖNELİK HAREKETLER İÇİNDE OLAN YAPILARA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ"

Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve diplomatik olarak her türlü çabayı gösterdiğini bildiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Suriye ile ilgili bir diğer hassasiyetimiz şu; Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik, milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara da hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz, müsaade etmeyiz. Bunu da herkesin böyle bilmesi gerekir. Türkiye bu çerçevede Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yana bir ülkedir. Komşusunda sadece ve sadece huzur ister, istikrar ister, orada yaşayan hangi kimlikten olursa olsun tüm Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde olmasını ister ve bundan sonra da aynı anlayışla inşallah devam edeceğiz."

Türkiye\'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, ankara, Mamak, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Seçmece null:
    Orası, evmizin önünde ki bahçe.Tabiki bizden sorulacak.10 bin km ötede okyanus ötesinden ABD o bölgeye geliyorsa,Rusya Tundra ikliminden o bölgeye iniyorsa,İsrail PKK ile o bölgeyi elinde tutmaya çalışıyorsa gerekirse biz orda yatıp kalkacağız.Suriye ile 900 küsür km kara sınırımız var.Akıllı düşünün... 70 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Destek Türkiye den Gitsin Paracıklar 20 34 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Teröristlere destek verende teröristtir 27 6 Yanıtla
  • V. A.:
    Bunu der ve 3 gün sonra suriyeli ovv ccuklarını misafir edecez bu savasın içinde bırakamayız bilmem ne, lan sınırım diğer tarafında şehirler kur orda koru buraya ne sokuuorsunuz akılsız beyınszler.. 12 18 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türkiye ile Ortadoğu Yakındoğu da kimse baş edemez TSK çok profesyonel bir ordu... 16 10 Yanıtla
  • Didyma:
    Bozo dokonmoyon ordo boz dovlot korocohhh 2 11 Yanıtla
  • oktay sayar:
    pkk ya vuruyorlar ,Esad kaçiyor iyi haber 4 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    heee 15 milyon kırma arap ülkede fing atıyor haberin varmı cevooo?? 4 1 Yanıtla
  • Levent Kule:
    Bu açıklamalar yapılırken akın akın suriler giriyor zaten içeri çol komiksiniz vesselam 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
12:39 “Geçim sıkıntısı çekiyorum“ diyen Dilan Polat’tan yüz gerdirme ameliyatı "Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyen Dilan Polat'tan yüz gerdirme ameliyatı
12:35 Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı Bitlis Valiliği, kentteki gösteri ve toplantıları 2 gün süreyle yasakladı
12:21 Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib’in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi Rejim karşıtı silahlı gruplar, İdlib'in stratejik öneme sahip ilçesinde de kontrolü ele geçirdi
12:20 Sergen Yalçın’ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile masaya oturacağı tarih netleşti
12:19 Meteoroloji’den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama Meteoroloji'den azot dioksit gazı ile ilgili açıklama
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
12:01 Süper Lig’in devlerinden tarihi takas Süper Lig'in devlerinden tarihi takas
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 20:03:26. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.