Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör, Doğu ve Güneydoğu'ya En Fazla Zarar Verdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör, Doğu ve Güneydoğu'ya En Fazla Zarar Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen toplantıda, terörün Türkiye geneline zarar verdiğini ancak en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlara verdiğini belirtti. Yeni GAP Eylem Planı kapsamında önemli projeler ve yatırımlar duyuruldu.

29.12.2024 17:59
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1) CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TERÖR EN ÇOK DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ VATANDAŞLARIMIZA ZARAR VERDİ

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör tüm ülkemize zarar verdi, ancak en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımıza verdi. Terörün sona ermesi, huzur ve güven ortamının pekişmesi ülkemiz için önemli faydalar sağlıyor" dedi.

Şanlıurfa'da düzenlenen GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

GAP'TA YENI DÖNEM PROJELERI AÇIKLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GAP Eylem Planı kapsamında yeni projeleri açıkladı. Kacır, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda GAP bölgesi için beş öncelikli dönüşüm programı hazırladıklarını söyledi. Kacır, program kapsamında 475 bin 205 hektar alanı sulamaya açmayı hedeflediklerini ve bu sayede 570 bin 246 kişiye istihdam sağlanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarımda Hassas Dönüşüm Programı ile akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, iyi pamuk uygulamalarının teşvik edilmesi gibi projelere 63,8 milyar TL bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, 400 bin hektar alanda akıllı sulama, 611 bin dekar alanda iyi pamuk üretimi ve 50 bin dekar taşlık arazinin tarıma kazandırılması hedefleniyor. Kırsalda tarım dışı gelir kaynakları yaratmayı amaçlayan GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı için 4,6 milyar TL bütçe ayrılacak. Ayrıca, 19,3 milyar TL'lik Turizm Odaklı Ekonomik Büyüme Programı kapsamında, yatak kapasitesinin 2028 yılına kadar 98 bin 696'ya çıkarılması hedefleniyor. Emek Yoğun Sanayi Sektörlerinde Dönüşüm Programı ile nitelikli yatırımlara 16,1 milyar TL kaynak tahsis edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, 2028 yılına kadar 36 yeni yatırım bölgeye kazandırılacak.ö

496,2 MILYAR TL KAYNAK AYRILDI

GAP Eylem Planı için 2024-2028 yılları arasında toplam 496,2 milyar TL kaynak aktarılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise "2003-2024 döneminde GAP bölgesine yaklaşık 1 trilyon 40 milyar TL kamu yatırımı yapıldı. Yeni projelerle kişi başına düşen yıllık gelirde 49 bin TL artış sağlanmasını öngörüyoruz" dedi.

'KALKINMANIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KALDIRILDI'

Yeni dönemde sulama yatırımlarının tamamlanması, akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, turizm odaklı büyüme ve özel sektör için yatırım ortamının iyileştirilmesinin hedeflendiğine dikkat çeken Yılmaz, "Terör, tüm ülkemize zarar verdi ama en büyük zararı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanımıza verdi. Güvenlik ve huzur ortamının güçlendirilmesi, kalkınmanın önündeki en büyük engeli kaldırdı" diye konuştu.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantılarının bundan sonra Konya, Giresun ve Erzurum'da da gerçekleştirileceğini belirten Yılmaz, bölgesel kalkınmaya büyük önem verdiklerini söyledi. GAP'ın yanı sıra DAP, KOP ve DOKAP için de benzer toplantılar düzenleneceğini ifade eden Yılmaz, eğitim, sağlık ve konut yatırımlarıyla da bölgede yaşam standartlarının iyileştirildiğini kaydetti.

GAP Bölgesi'nde 2002'de 9 ilin toplam ihracatının 689 milyon dolar olduğunu, 2023'te bu rakamın 20 kat artarak 13,7 milyar dolara yükseldiğine dikkat çeken Yılmaz, yeni eylem planı ile GAP Bölgesi'nin Türkiye'nin kalkınmasındaki öncü rolünü sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terör, Doğu ve Güneydoğu'ya En Fazla Zarar Verdi - Son Dakika

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