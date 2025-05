Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Terörsüz Türkiye sürecimizde hep yanımızda olan Azerbaycan'a, her şartta omuz vermeye, aynı gönül birliğiyle destek olmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "6 Şubat depremleri gibi zor anımızda ve terörsüz Türkiye sürecimizde hep yanımızda olan Azerbaycan'a, biz de her şartta omuz vermeye, aynı gönül birliğiyle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü Programı"nda konuştu. Yılmaz, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü yürekten kutlayarak 107'inci yıldönümünü idrak edilen bu şanlı gün, Türk milletinin ortak gururu olduğunu vurguladı. Yılmaz, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin, tıpkı yan yana dalgalanan bayraklar gibi, rüzgara karşı birlikte durmaya, birlikte yükselmeye devam edeceğini belirtti.

Haydar Aliyev'in gösterdiği istikamet, İlham Aliyev'in kararlı liderliğiyle bölgesinde etkin ve saygın bir konum kazandığını ifade eden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Sayın Aliyev'in samimi ilişkiler, ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli diyaloğu ve stratejik ortaklığı derinleştirmiştir. Özgür Karabağın incisi Şuşa'da 15 Haziran 2021 tarihinde imzalanan beyanname ile müttefiklik seviyesine gelmişlerdir. 'İki devlet, tek millet' anlayışı, kurumsal iş birlikleriyle günden güne daha da pekişmektedir. Doğunun en batısında, batının en doğusunda; tarihi ipek yolunun en stratejik konumlarında bulunan iki kardeş ülke olarak orta koridor vizyonunu paylaşıyoruz. Bölgemizin ulaşımdan sanayiye, savunma sanayiinden ticarete, elektronikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda entegrasyonuna öncülük ediyoruz" diye konuştu.

Eşbaşkanlığını Azerbaycan Başbakanı, kıymetli Ali Esadov ile yürütülen Karma Ekonomik Komisyon aracılığıyla, geniş bir yelpazede, eylem planlarını hayata geçirdiklerini ifade eden Yılmaz, "11'inci dönem toplantımızı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdik, ilerlemeleri yakından takip ediyoruz. 2024 yılında toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 8 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine ulaştırma hedefimize kararlılıkla ve planlı adımlarla ilerliyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Asya ile Avrupa arasında Türk dünyasını merkeze alan ulaştırma hattı olarak, bölgemizin bağlantısallığını güçlendirmiş; coğrafyalar arasında dostluk ve iş birliğini pekiştirmiştir. Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı ise, Hazar'dan Akdeniz'e uzanan güvenli enerji koridoru olarak bölgesel istikrar ve iş birliğine katkılar sunmaktadır. TANAP - Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırarak Türk dünyasını küresel enerji mimarisinde önemli bir konuma taşımıştır. Son olarak, 5 Mart 2025'te Sayın Cumhurbaşkanlarımız Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in katılımlarıyla açılışı yapılan Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli iş birliğinin somut bir yansımasıdır. Aynı zamanda Nahçıvan üzerinden şekillenen tarihi dayanışmanın da bir sembolü olmuştur" diye konuştu.

"Her zaman ifade ediyoruz; adil bir barışın kaybedeni olmaz"

Azerbaycan, 44 günlük Vatan Muharebesi ve ardından anti-terör operasyonları ile öz topraklarını işgalden kurtardığını, 30 yıldır gaspedilen haklarını geri aldığını ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiğini söyleyen Yılmaz, "Yıllardır bölgede istikrarsızlığın ve çekilen acıların böylece bitmesiyle Güney Kafkasya'yı huzura kavuşturacak yol açılmıştır. Ermenistan'la yürüttüğü müzakerelerde yapıcı adımlar atan ve olumlu önerilerde bulunan Azerbaycan, hedefinin bölgede 'kalıcı barış ve refah' olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur. Her zaman ifade ediyoruz; adil bir barışın kaybedeni olmaz. Gayemiz; bölgemizin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmektir. Türkiye Yüzyılı şiarıyla ilerleyen bu anlamlı süreçte Can Azerbaycan ile birlikte bölgede güven ve istikrar için üstlendiği rol son derece önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Karabağ'ın yeniden imar ve inşası ile kardeşlerimizin kadim topraklarına geri dönüş sürecini gururla takip ediyoruz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yapılanması altyapı, enerji ve güvenlik alanlarında çağın gereklerine uygun şekilde sürdürülmekte; bizim de ilgili tüm kurumlarımız Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer almaktadır. Birlikte on yıllardır mayın döşenen topraklara ortak yarınlarımızın tohumlarını ekiyoruz. Bir dönem çatışmaların hüküm sürdüğü coğrafyalarda bugün; kalkınma hikayeleri yazıyoruz. Liderlerimizin iradeleri ile Şuşa'dan yükselen ve parlamentolarımız tarafından tasdik edilen müttefiklik ilişkimiz, askeri ortak tatbikatlar dahil olmak üzere tüm yönleriyle gelişiyor. Azerbaycan'la olan kardeşliğimizi yalnızca ikili ilişkilerde değil; Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında, Türk Yatırım Fonu gibi ortak kalkınma mekanizmalarında ve üçüncü ülkelerin de dahil olduğu üçlü iş birliklerinde omuz omuza taşıyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depremleri gibi zor anlarında ve terörsüz Türkiye sürecinde hep yanlarında olan Azerbaycan'a, biz de her şartta omuz vermeye, aynı gönül birliğiyle destek olmaya devam edeceklerini bildiren Yılmaz, "28 Mayıs Azerbaycan Bağımsızlık Günü vesilesiyle buradan bir kez daha ilan etmek isterim: Türkiye ve Can Azerbaycan, ortak idealler etrafında kenetlenerek istikbali birlikte kurmaktadır. Bizim kaderimiz müşterektir, bir asır değil, bin yılın hatırası, sevinci ve kederi ortaktır. 6 Şubat depremleri gibi zor anımızda ve terörsüz Türkiye sürecimizde hep yanımızda olan Azerbaycan'a, biz de her şartta omuz vermeye, aynı gönül birliğiyle destek olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla bir kez daha Azerbaycan'ın müstakillik gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.