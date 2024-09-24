Cevdet Yılmaz İzmir'de Yatırım Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Politika

Cevdet Yılmaz İzmir'de Yatırım Vurgusu Yaptı

Cevdet Yılmaz İzmir\'de Yatırım Vurgusu Yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırımsızlığın getirdiği bir krizle karşı karşıyayız.

24.09.2024 12:30  Güncelleme: 12:32
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AK Parti İzmir İl Başkanlığı ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yatırımsızlığın getirdiği bir krizle karşı karşıyayız. Yatırım yapmadan birkaç yıl idare edebilirsiniz; ama bunu uzun zamana yaydığınızda kendi sermaye tabanınızı eritmiş olursunuz. Merkezi idare olarak biz görevimizi yapmaya hazırız. Biz, hükümet olarak bu sorunu asla göz ardı etmiyoruz" dedi.

Bir dizi program için İzmir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ilk durağı AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Burada "Türkiye Buluşmaları" kapsamında partisinin il teşkilatıyla bir araya gelen Yılmaz, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "1 ay önce İzmir fuarı vesilesiyle İzmir'deydik ve o gün İzmir'in daima yanında olacağımızın sözünü vermiştim. Bugün, sözümüzün arkasında durarak tekrar İzmir'deyiz; bu şehirle olan güçlü bağımızı ve İzmir'e verdiğimiz önemi bir kez daha gösteriyoruz. Ege'nin incisi İzmir, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının ve bağımsızlık yolunda attığı adımların sembol şehirlerindendir. Kurtuluş Savaşının zaferle taçlandığı, hem milli mücadele sürecinde hem de zaferin ardından Türkiye'nin geleceğinin yazıldığı topraklar burasıdır. İzmir, bugün; ticaret ve lojistik ağı, enerji üretimi, otomotiv, petrokimya ve demir-çelik başta olmak üzere sanayi üretimi ve turizmi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.

Siyasi anlayışlarının seçimden seçime değil, her zaman vatandaşlar ile buluşmayı öngördüğünü ifade eden Yılmaz, yerelde ve genelde oluşturdukları politikalarda esas aldıkları durumun halkın talep ve beklentileri olduğuna işaret etti.

"Yatırımsızlığın getirdiği bir krizle karşı karşıyayız"

İzmir'in modern, sürdürülebilir ve halkın yaşam kalitesini artıracak nitelikli hizmetleri hak ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırıldığı, yeşil alanların korunduğu ve artırıldığı, sürdürülebilir kentleşme anlayışıyla hareket edilen bir İzmir arzu ediyoruz. İzmir'in mavisine de yeşiline de haksızlık edilmemeli. Yıllardır İzmir Körfezindeki kirlilik sorununa yerelde bir çözüm üretilememiş durumda. Son yıllarda özellikle metropol illerde yatırımlara ayrılan payın düştüğünü görüyoruz. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Sermayeden tüketiyorlar anlamına geliyor. İçinde yaşadığınız şehri büyük sorunlarla karşı karşıya getirirsiniz. Yatırım yapmadan birkaç yıl idare edebilirsiniz; ama bunu uzun zamana yaydığınızda kendi sermaye tabanınızı eritmiş olursunuz. Yatırımsızlığın getirdiği bir krizle karşı karşıyayız. Merkezi idare olarak biz görevimizi yapmaya hazırız. Biz, hükümet olarak bu sorunu asla göz ardı etmiyoruz. İzmir Körfezinin kirliliğini mercek altına almak amacıyla, alanında uzman isimlerden oluşan bir bilim kurulu oluşturduk. Sorunun çeşitli boyutlarını ele alarak kısa, orta ve uzun vadeli bir planlama yapmak üzere çalışma grupları oluşturuyoruz. Özellikle, denizdeki oksijen seviyesinin çok düşük olması ve amonyak miktarının tehlikeli boyutlarda artması nedeniyle toplu balık ölümlerinin yaşandığını biliyoruz. Körfeze dökülen atık suların arıtılmadan bırakılması, kirliliği tetikleyen temel sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle, atık suların arıtılması ve körfezdeki oksijen seviyesinin artırılması için harekete geçtik, bilimsel veriler ışığında kalıcı çözümler geliştirilecektir."

"Körfez'in eski doğal güzelliğine kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz"

"Yıllardır yetersiz yatırım ile sorunları derinleştiren yerel yönetimi sorumluluk almaya ve istişareye davet ediyoruz" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, yerelde bu konuda sorumluluk almaktan kaçınanlar var; ancak biz, hükümet olarak, vatandaşlarımızın sağlığını ve çevreyi koruma konusunda asla geri adım atmıyoruz. İzmir Körfezinin temizlenmesi, işbirliği gerektiren bir süreçtir; biz, üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve herkesi bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz. İzmir Körfezi'ni yeniden eski doğal güzelliğine kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

"Halkımız kısır çekişme değil hizmet bekliyor"

Karşıyaka'dan Konak'a, Bornova'dan Buca'ya, Çiğli'den Gaziemir'e, Foça'dan Seferihisar'a kadar, her bölgenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsayıcı projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Yılmaz, "İlçe belediyelerimizden muhtarlıklarımıza, yerel yönetim organlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşları, İzmir'in kalkınması için ortak bir hedef doğrultusunda çalışmaya davet ediyoruz. Biz, merkezi yönetim olarak üzerimize düşeni yaparken, yereldeki makamların da bu sürece katkı sunarak vatandaşlarımızın beklentilerini birlikte karşılayabileceğimize inanıyoruz. Halkımız kısır çekişme ve polemik değil, hizmet bekliyor. İzmir'in geleceğini inşa etme yolunda, tüm yerel yönetim birimlerinin çözüm odaklı bir yaklaşımla destek vermesini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Dertleri raporlayacağız"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Bu sene 81 vilayetimizde 900 küsur ilçemizde Bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı yardımcımızın teşrifleriyle esnafı, işçi köylüyle ve toplumun her kesimiyle görüşüp, dertlerini raporlayacağız. Her il kendi teşkilatlarıyla zaten bunu yapmaktaydı ancak karınca modeli kapsamında bunun yapılması uygun görüldü" dedi.

Buradaki programını tamamlayan Yılmaz, daha sonra İzmir Ticaret Odasında İzmir İş Dünyası Buluşmasına katılacak. Programda ayrıca; MKYK Üyeleri, ilçe başkanları, AK Partili meclis üyeleri de yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti, Politika, Ekonomi, Tarım, Çevre, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika Cevdet Yılmaz İzmir'de Yatırım Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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