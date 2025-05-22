Cumhurbaşkanına TSK\'da ihraç yetkisi veren düzenleme geri çekildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, belediyelere ilişkin düzenlemeler ile 703 sayılı KHK'daki, Cumhurbaşkanına teğmen ve albay rütbeleri arasındaki subayları disiplinsizlik gerekçesiyle TSK'dan ayırma yetkisi veren hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptalinin ardından yeniden yapılan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri başladı.

"BİN YILLIK DEVLET GELENEĞİMİZ DEĞİŞTİRİLİYOR"

Kanun teklifinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da özel hukuk tüzel kişilerine görev devrine dair yapılan düzenlemeler ile Cumhurbaşkanına TSK'da atama yetkisi verilmesine tepki gösteren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Herkesin cebinde bir tane kumarhane var. Bunu maalesef AKP döneminde yasallaştırdılar. Eskiden tombalayı günah görenler bugün memleketi kumarhaneye çevirdi. İşin özeti bu. Bin yıllık Türk Silahlı Kuvvetler geleneğini değiştirmeye çalışıyorlar. Burada da kendisine asker yaratmaya çalışıyor. Mustafa Kemal'in askeri olmanın suç sayıldığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın askerliğinin mübah sayıldığı bir döneme giriyoruz. TSK hepimizin gözbebeği. Bin yıllık devlet geleneğimiz değiştiriliyor. Astsubayı subay, subayı astsubay yapıyor" dedi.

"ANAYASA MAHKEMESİ YİNE İPTAL EDECEK"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise kanun teklifindeki maddelerin ilgili komisyonlarda görüşülmeyip mali etkisi olmayan kararların Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesine şöyle tepki gösterdi:

"Bugün yaşadığımız bütün sorunlar hukuk dışılıktan kaynaklanıyor, ekonomik sorunlar da dahil. Biz burada nükleer görüştük bununla ilgili komisyonumuz var. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerini görüşeceğiz. Biz bu konuların uzmanı değiliz ki. Bunlar her defasında bu komisyona geliyor. Bunu dediğimiz zaman 'mali etkileri var' deniliyor ama şu an bu maddelerin etki analizinde 'mali etkisi yoktur' yazıyor. Böyle bir çelişki olur mu? Çalışmakla ilgili problem yok. Biz yine görüşelim ama bizim dışımızdaki insanların da sağlıklı bir iş yapmak istiyorsak görüşmesi lazım. İşi oldubittiye getirmek, yeni hukuksuzluklar yaratmak istiyorsanız zaten bunu yapıyorsunuz. Aleni bir şekilde Anayasa'ya aykırı maddeleri biz burada görüştük. Onlar yine iptal edilecek bunu da herkes görüyor. Niyet okuma değil."

TARTIŞMALI MADDELER YENİDEN DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE GERİ ÇEKİLECEK

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise önerge ile TSK'yla ilgili söz konusu tartışmalı maddelerden olan 4, 9 ve 10. maddelerin yeniden değerlendirilmek üzere geri çekildiğini söyledi.

Teklifin 4. maddesi ile disiplinsizlikle ilişkilendirilen subayların TSK'dan çıkarılmasına dair Cumhurbaşkanı yetkisi, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa doğrudan hüküm olarak konulmuş iken 9. ve 10. maddelerde Sahil Güvenlik ve Jandarma bünyesinde Teğmen- Albay rütbesindeki personelin disiplin gerekçesiyle görevden ayrılması kanuni dayanağa kavuşturulmak isteniyor.