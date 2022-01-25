Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı - Son Dakika

Günlerdir devam eden kar yağışı barajları nasıl etkiledi? İSKİ güncel verileri paylaştı

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MAHSUR KALAN 4 BİN 603 KİŞİ KURTARILDI

AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

75 DEVLET YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

"DEVLET VATANDAŞIN HİZMETİNDE"

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı.