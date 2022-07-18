Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları

18.07.2022 00:32

Erdoğan'ın KYK kredi borcu düzenlemesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmesinden sonra gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda milyonlarca gencin beklediği KYK kredi borcuna ilişkin düzenleme konuşulacak. Düzenlemeyle birlikte yeni bir takvimlendirme yapılması, faizlerin silinmesi ve belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması seçenekler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada KYK kredi borçlarına ilişkin heyecanlandıran mesajlar vermişti.

"GENÇLERİMİZİ FAİZE KURBAN ETMEYİZ"

Hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Son zamanlarda Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizin KYK ile ilgili, onların aldıkları burslarla ilgili onlara faiz yükü bindiriyormuşuz. Yahu faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı kabine toplantımızdan sonra yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz." demişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NİN ANA GÜNDEM MADDESİ KYK BORÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından gözler Beştepe'den çıkacak karara çevrildi. Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi KYK borçları olacak. Üniversite öğrenimi sırasında Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) kerdi alan ve öğrenim sonunda borçlu durumuna düşen yaklaşık 5 buçuk milyon kişinin olduğu belirtiliyor. Toplam borç ise 5 buçuk milyar lira olarak hesaplanıyor.

MASADA 3 SEÇENEK VAR

Son günlerde sıklıkla tartışma konusu olan KYK kredilerinin faizi, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki artışlara göre hesaplanıyor. Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi KYK borcu ana gündem maddesi ile toplanıyor! Masada 3 farklı seçenek var

TAHIL KORİDORU VE ENFLASYON

Kabinede tahıl krizinin çözümü için yürütülen diplomatik temaslar ele alınacak. İstanbul merkezli Koordinasyon Merkezi kurulması için yapılan hazırlıklar masaya yatırılacak. Ekonomide ise enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadele gündemin olası başlıkları arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili son durum değerlendirmesi de yapılacak.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Ana gündem maddesi KYK borçları - Son Dakika


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