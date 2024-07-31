Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Kabine üyeleri, Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyerek, Filistin halkına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Ayrıca, İsrail'in saldırgan politikalarını kınayarak, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladılar.

31.07.2024 12:40
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistinlilere başsağlığı ve sabır dileyerek, şunları kaydetti:

"Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Tahran'da gerçekleştirilen alçak bir suikast sonucu şehit olan İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlık davasında Gazze'yi kimsesiz ve çaresiz bırakmamakta kararlıyız. İnancım o dur ki zafer er ya da geç mazlumun ve haklının olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "İnsanlığın vicdanını karartan Netanyahu ve soykırımcı çetesi cezalarını elbet çekecek. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Filistin halkına ve kalbi Filistin'de atan tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Siyonist, bebek katili İsrail bu kez de Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi şehit etti. Şehitler kervanına katılan Heniyye'nin mekanı cennet, makamı ali olsun. Biz şehit Heniyye'nin kendi topraklarını, özgürlüğünü ve davasını canı pahasına nasıl savunduğuna şahidiz. Soykırımcı, katliamcı, eli kanlı katiller bilsin ki Türkiye her zaman Filistin'in ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecek." paylaşımına yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da suikastı lanetleyerek, "Filistin davası bu tür hain suikastlarla bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir." görüşünü paylaştı. Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan, suikastlar düzenleyen işgalci İsrail'in, sadece Orta Doğu'ya değil, dünyaya nefret tohumları ektiğini belirten Yerlikaya, "Türkiye, Filistinli kardeşlerinin ve haklı Filistin davasının yanında olmaya devam edecek, şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin makamı ali olsun." açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Heniyye'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Ailesinden onlarca şehit vermiş olmasına rağmen davasından hiçbir zaman geri dönmedi. Bu vakur duruşuyla Gazze halkının onurlu mücadelesinin temsilcisi olarak tarihe geçti. Başta Filistin halkı olmak üzere bu davaya gönül vermiş tüm insanlara başsağlığı diliyorum. Özgür Filistin için mücadelemiz durmaksızın sürecek. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Hamas liderinin suikasta uğramasına tepki gösterdi - Son Dakika

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