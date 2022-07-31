Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi

31.07.2022 12:44

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında Rusya'nın Türkiye ile SİHA anlaşması teklifinde bulunduğuna dair sorulan soruya dikkat çekici bir yanıt verdi. Kalın, Putin'in Erdoğan'a şakayla karışık, "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dediğini açıkladı. Kalın, Erdoğan'ın tavrına dair ise, "Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında gündemi değerlendirdi.

"RUSYA JEOPOLİTİK OLARAK ZORLAMAYA BAŞLADI"

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı anlaşmasının ardından çatışmaların şiddetlendiğini aktaran Sözcü Kalın, "Biz de buna göre konumumuzu belirliyoruz, planımızı yapıyoruz. Şuanda Çin fiili çatışmanın içerisinde değil. Ama piramidi ekonomik olarak zorlarken, Rusya da jeopolitik olarak zorlamaya başladı.

"İLK GEMİ YARIN ÇIKABİLİR"

Ukrayna tarafıyla sürekli temas halindeyiz. Ruslarla da görüşüyoruz. Gemiler Odessa limanından çıkmaya hazır hale geldi. Hangi koordinattan nasıl çıkacak, uluslararası karasularına girdiğinde, Türk kara sularına girdiğinde kim yükleyecek gibi detayları var. İlk geminin yarın sabah ihtimali yüksek görünüyor. Maalesef savaş devam ediyor. Ukrayna haklı olarak "Anlaşmaya onay verdik ama savaş farklı cephelerde şiddetlenirse, esirler öldürülürse sevkiyat sıkışır" diyor. Bunun emniyetini sağlamak için başka cepheleri sağlam tutmamız gerekiyor. Bundan sonraki seyrini takip etmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın liderlerle gerçekleştirdiği görüşmeler çok önemli.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.

"TAHIL ANLAŞMASI BAŞARILI OLURSA BARIŞ MÜZAKERELERİNİN DE BAŞLAMASI İMKANSIZ DEĞİL"

Bütün dünyanın bu anlaşmayı alkışlaması yetmez. Başka alanlarda da desteklemesi gerekir. Tahıl sevkiyatı anlaşması başarıyla sonuçlanırsa barış müzakerelerinin başlaması imkansız değil. Savaşı durdurma yönünde uluslararası toplum irade koymazsa 2-3 ay sonra yeniden savaşı konuşur oluruz. Eşzamanlı olarak rahatlama içerisinde olamayız. Yapılan tahıl anlaşmasını korumamız gerekiyor. Diplomatik girişimlerimiz bu çerçevede devam edecek. Tahran'daki görüşmeler, Putin'le yapılan görüşmeler ve aynı zamanda Zelenski ile yapılan görüşmeler tahıl trafiğinin başlamasının nedenidir. Bu kadar görüşme olmasaydı bu sevkiyatı yapmak mümkün olmazdı. Hem batıya, hem Rusya'ya hem de Ukrayna tarafıyla diplomatik görüşmeler gerçekleştirebilen başka lider yok" dedi.

"SAYIN PUTİN TAVRIMIZIN FARKINDA"

Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi. Kalın, "Yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Konuşabiliriz gibisinden. Taahhüt söz konusu değil. Sayın Putin de tavrımızın farkında. Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını tanıyoruz. Ama bunu biz savaşı tahrik etmek için değil, bir an önce sonlandırmak için yapıyoruz" diye konuştu.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Putin, Erdoğan'a "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dedi - Son Dakika
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