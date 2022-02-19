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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek"

19.02.2022 19:32

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek" Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin konuştu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Ukrayna- Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ve Rusya gerilimine ilişkin konuştu. Kalın, " Ukrayna meselesinin çözümü için diyalog diplomasisinin öncelik kazanması, gerilimlerin düşürülmesi, karşılıklı olarak ve gerilimi düşürecek adımların atılması gerekiyor. Bu yönde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı Üsküdar 7. Kitap Fuarı'nın ardından gündeme ilişkin basın açıklamasında bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gideceği Afrika ziyaretine ve Ukrayna-Rusya gerilimine değindi.

"Cumhurbaşkanımız Afrika'yı en fazla ziyaret eden dünya lideri rekorunu taşıyor "

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yarın Cumhurbaşkanımızın Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'ya gerçekleştireceği bir Afrika ziyareti olacak. Cumhurbaşkanımız Afrika'yı en fazla ziyaret eden dünya lideri rekorunu taşıyor ve bu rekorunu daha da yukarılara taşıyacağı da aşikar. Zira 2005 yılında başlayan Afrika açılımı stratejik bakış açısı hamdolsun son 15, 16 yılda Türkiye ve Afrika'ya ilişkin yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Pek çok Afrika ülkesiyle, Kuzey Afrika'yla, Orta Afrika'yla, Sahra altı Afrika'yla, Türkiye'nin ilişkileri her platformda, her alanda güçlenerek gelişiyor. Ekonomi, siyasi, toplumsal, kültürel, tarihi alanlarda Afrika'yla hem ortak geçmişimiz, hem de ortak geleceğimiz konusunda yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bu ziyaret de hem bu ülkelerle ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi anlamında, hem de Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler sloganı çerçevesinde Afrikalı dostlarımızla muhataplarımızla beraber neler yapabileceğimize dair konuları ele alacağımız önemli bir ziyaret olacak." dedi.

"Bugüne kadar biz hep bu krizin, gerilimin, müzakere, diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi telkinlerinde bulunduk"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın Rusya ve Ukrayna liderlerini bir araya getirme teklifi aslında bu krizin aşılmasına dönük en önemli teklif, en somut teklif. Bunu fiziken veya başka yollarla yapmak için Cumhurbaşkanımızın girişimleri de devam ediyor. Yakın bir zamanda Ukrayna'ya yaptığımız ziyarette bu konuyu kendileri Zelensky ile görüşmüşlerdi. Aynı şekilde Putin'le yaptığı temaslarda da daha önceki telefon görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdi. Önümüzdeki yakın vadede muhtemelen bir telefon görüşmesi daha olacak. Orada da bu konuyu tekrar ele alacaklar. Aynı şekilde Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili de hazırlıklarımız devam ediyor. Rus mevkidaşlarımızla bu konuda temas halindeyiz. Şimdi Ukrayna meselesinin çözümü için diyalog diplomasisinin öncelik kazanması, gerilimlerin düşürülmesi, karşılıklı olarak ve gerilimi düşürecek adımların atılması gerekiyor. Bu yönde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek. Bugüne kadar biz hep bu krizin, gerilimin, müzakere, diyalog ve iş birliği yoluyla çözülmesi telkinlerinde bulunduk. Buna da devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.

"Bizim beklentimiz, çabamız ve umudumuz bir çatışma, işgal tarzı herhangi bir durumun ortaya çıkmaması"

Kalın, "Cumhurbaşkanımızın NATO Genel Sekreteriyle yaptığı görüşmede Ukrayna meselesiyle ilgili olarak da gerek NATO olarak gerekse ikili anlamda Türkiye Ukrayna, Türkiye Rusya olarak neler yapabileceğimiz konusunu da ele aldılar. Ukrayna'da yaşanacak bir kriz herkesi olumsuz yönde etkileyecektir. Savaş senaryoları konuşuluyor. Farklı açıklamalar geliyor. Bu konuyla ilgili Rus tarafı bir takım açıklamalar yapıyor. Amerika tarafı açıklamalar yapıyor, bunlar reddediliyor. Sahada bir takım gelişmeler var ama ondan daha fazla bir tür açıklama yarışı var. Bir dezenformasyon yarışı da devam ediyor. Bizim tabii ki beklentimiz, çabamız ve umudumuz bir çatışma, bir askeri müdahale, işgal tarzı herhangi bir durumun ortaya çıkmaması" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,'Ukrayna-Rusya geriliminde Türkiye üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecek' - Son Dakika


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