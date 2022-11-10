AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti - Son Dakika
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AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti

10.11.2022 11:50

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa edip Memleket Partisi'ne oradan da AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi, ölümünün 84'üncü yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü andığı sosyal medya paylaşımında Silivri'de yargılandığı dönemdeki görüntüleri kullandı.

AK Parti'ye geçişi ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'ü anan bir paylaşım yaptı.

"ATATÜRK'ÜN DAİMA İZİNDEYİZ"

Çelebi, Twitter hesabından paylaştığı videoya, "Ömrünü, emeğini, aklını, sevgisini, tüm malını mülkünü milletine veren Atatürk'ün daima izinde… Sevgi, saygı ve özlemle…" notunu düştü.

VİDEODA SİLİVRİ'DEKİ SÖZLERİ VAR

Çelebi'nin paylaştığı video ise Ergenekon yargılanmalarına ait bir video. Mahkemedeki savunmasından bir kesit paylaşan Çelebi, şu ifadeleri kullanıyor: "Bizler senin en değerli mirasın bağımsızlık aşkıyla dolu bir nesiliz. Eseri emanet ettiğin gençlik ve milletimizin başına bir felaket gelirse vebalinin ait olacağı subaylar olarak ihtirassız, yalnız vatan ve memleket selametini gaye edinerek çalışıyoruz. Tek kaygımız zindanda olsak bile senin yürüdüğün yoldan geri kalmaktır."

İşte o paylaşım:

AK Parti saflarına geçen Mehmet Ali Çelebi, Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile andı
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Mehmet Ali Çelebi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin Atatürk'ü Silivri'deki görüntüleri ile anması dikkat çekti - Son Dakika
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