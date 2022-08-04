CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi - Son Dakika
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CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi

04.08.2022 18:02
CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Heyeti, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığı'nda, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman'da bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Heyeti, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığı'nda, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman'da bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun başkanlığında Adıyaman'a gerçekleştirilen ziyarete yerel yönetimler heyeti üyesi olan Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Antalya Milletvekili Cavit Arı katıldı.

Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları ve örgüt yöneticileriyle birlikte Adıyaman'daki CHP'li belediyelere gerçekleştirilen ziyarette belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar yerinde incelerken, yaşanan sorunlar hakkında bilgi alındı, vatandaşlarla bir araya gelindi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Seyit Torun, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi - Son Dakika
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