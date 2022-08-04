CHP'li milletvekilleri sorunları vatandaşlardan dinledi

Milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları ve örgüt yöneticileriyle birlikte Adıyaman'daki CHP'li belediyelere gerçekleştirilen ziyarette belediyelerin yapmış olduğu çalışmalar yerinde incelerken, yaşanan sorunlar hakkında bilgi alındı, vatandaşlarla bir araya gelindi. - ADIYAMAN

Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler Heyeti, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Başkanlığı'nda, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman'da bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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