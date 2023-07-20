Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi

20.07.2023 10:13

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi. Paludan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde 21 Ocak'ta Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Paludan hakkında Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinden "ifade alınmasına yönelik yakalama" talep etti.

Talebi değerlendiren hakimlik, Rasmus Paludan hakkında yakalama emri çıkardı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Rasmus Paludan, Stockholm, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi - Son Dakika


Son Dakika
11:37 Aralarında suçluların iadesi de var! Türkiye ve BAE arasında imzalanan 13 anlaşmanın detayları belli oldu
11:32 Aralarında suçluların iadesi de var! İşte Türkiye ve BAE arasında imzalanan 13 anlaşma
11:35 Zaha'nın eşi, Fenerbahçeli taraftarların mesajlarından hoşnutsuz: Mesaj atmayı bırakın
11:29 Zaha'nın eşi Fenerbahçe taraftarından illallah etti! Sosyal medyadan çağrı yaptı
11:28 NASA, 16 Psyche adlı asteroide iniş yapmaya hazırlanıyor
11:16 Tamamı altın, demir ve nikelden oluşan devasa asteroidin değeri dudak uçuklatıyor! NASA harekete geçti
11:06 Hülya Avşar'ın Leoparlı Elbiseyle Verdiği Pozlar Beğeni Topladı
10:59 Hülya Avşar'ın leopar şıklığı! Adeta dekolte şov yaptı
11:01 Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da gözaltına alındı
10:53 Son Dakika! Terör örgütü PKK'nın sözde yurt dışı kasası Güllüşan Kandemir Konya'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2023 11:44:14. #1.13#
SON DAKİKA: Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan hakkında yakalama kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement