Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

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Partisinin grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, İzmir'de 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan yangından bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Davutoğlu, ''Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz? Kahroluyorum, utanıyorum'' ifadelerini kullandı.

13.11.2024 12:20  Güncelleme: 12:27
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin grup toplantısında İzmir Selçuk'ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden 5 çocuğa değindi.

"BU 5 CANIN HESABINI NASIL VERECEĞİZ"

Konuyla ilgili kürsüde konuşurken gözyaşlarını tutamayan Davutoğlu, "Çocuklarımızı koruyamadık. Alnı secdeye düşenlerin iktidarında bunları mı yaşayacaktık? Emin olun eleştirmek için söylemiyorum. Aynaya bakarak söylüyorum. Kahroluyorum, utanıyorum. Durduramadığımız için utanıyorum. Engelleyemediğimiz için bu yolsuzlukları kahroluyorum. Demek ki biz dinletemedik, anlatamadık, çocuklarımızı koruyamadık. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Gazze'deki çocuklardan bahsederken, bu 5 canın hesabını nasıl vereceğiz biz" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

ÖZLEM ZENGİN'E GÖNDERME

Açıklamasının devamındaAK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz her şeyi paraya bağlıyorsunuz. 18 defa gidilmesinin takdir edilmesi gerekir" sözlerine atıfta bulunan Davutoğlu, "Efendim paraymış mesele... Hanımefendi para ne demek? Siz hiç aç yatan çocukları gördünüz mü? Ne zaman varoşlara gittiniz? Bir gecekonduda 5 çocuğuyla yaşayan anneyle dertleştin de para mı kaldı geriye?" ifadelerine yer verdi.

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Ahmet Davutoğlu, Politika, 3-sayfa, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mecit Yıldız:
    ulan sanki sen olsan ölmeyeceklerdı 24 11 Yanıtla
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