Davutoğlu ve Erbakan'dan 3'üncü Blok Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Davutoğlu ve Erbakan'dan 3'üncü Blok Vurgusu

Davutoğlu ve Erbakan\'dan 3\'üncü Blok Vurgusu

Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan'la yaptığı görüşmede partiler arası iş birliğini savundu.

08.10.2024 18:44
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GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Davutoğlu, "Mümkünse aynı hassasiyetleri taşıyan, benzer düşünlere sahip partilerin bir araya gelmesi, mümkünse bazılarının birleşmesi, değilse en azından Meclis'te güçlü bir 3'üncü blok oluşturulması bizim siyasi tercihimiz ve düşüncemizdir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etti. Basına kapalı toplantının ardından Erbakan ve Davutoğlu, ortak açıklama yaptı. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de iki büyük tehlike gördüğünü belirterek, "Tehlikelerden birisi kutuplaşma. Bu iyiyi arama değil, kötüden kaçınmaya dönük oy verme trendini getirir. İktidarın niyeti budur, kutuplaştırarak oylarının kaybolmasını engellemek. İkincisi atomizasyon, yani partiler arasında bölünmeler. Bugün Meclis'te böyle bir atomizasyonla karşı karşıyayız. Gelecek Partisi olarak başından itibaren mümkünse aynı hassasiyetleri taşıyan, benzer düşünlere sahip partilerin bir araya gelmesi, mümkünse bazılarının birleşmesi, değilse en azından Meclis'te güçlü bir 3'üncü blok oluşturulması bizim siyasi tercihimiz ve düşüncemizdir. Bu konuda hepimizin gerekli fedakarlığı yapması lazım. Böyle bir 3'üncü, güçlü bir Meclis blokunun oluşması, hem iktidarı terbiye edecektir ve yanlışlardan uzaklaştıracaktır hem de iktidardan kopmakta olan geniş kitlelere bir alternatif oluşturacaktır. Bu konuda Gelecek Partisi olarak her zaman yeni düşüncelere, fikirlere açık olduk. Sayın Genel Başkan da zaten geçen sene seçimlerden sonra sık sık bunu gündeme getirdi. Merkez sağ, muhafazakar ne isim verirseniz verin bizim tabirimizle demokrat, özgürlükçü, milli, vatanperver bir blokun oluşması bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'den İsrail'e Filistin üzerinden ticaret yapıldığını belirterek, bu noktada iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söyledi. İktidarın konuşmaktan, kınamaktan, lanetlemekten öteye bir şey yapmadığını, gereken fiili adımları atmadığını söyleyen Erbakan, "Bunları görüşmemizde ele aldık. Böyle bir noktada mevcut iktidarın doğru adımları atmasına vesile olmak, özet olarak hayra vesile olup, şerre fren olmak amacıyla TBMM'de bulunan partiler olarak bir iş birliği, yeni yasama yılında Meclis çalışmalarında daha aktif rol alabilmek ve biraz evvel söylediğim gibi asıl olarak hayra vesile olup, şerde fren olmak fonksiyonumuzu daha etkili yerine getirebilmek bakımından bir iş birliğinin olabileceğini ele aldık. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi devam ettireceğiz" dedi.

'SEÇİM İTTİFAKI SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Erbakan, 'Yeniden Refah Partisi çatısı altında bir birleşme olması gerektiği' şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Herhangi bir partinin kapanıp diğer partiyle birleşmesinden ziyade bu aşamada biz, TBMM'de güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde Meclis'te daha etkin rol alınması konusunda bir görüşme yaptık. Belki arkasından seçime yakın dönemde bu grubu oluşturan partiler arasında bir seçim ittifakının gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama onun için şu anda erken" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Davutoğlu ve Erbakan'dan 3'üncü Blok Vurgusu - Son Dakika

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