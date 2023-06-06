Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım - Son Dakika
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Davutoğlu, yeni kabinedeki 2 isimden memnun: Başbakan olsaydım ben de bizzat bakan yapardım

06.06.2023 11:45

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim sonrası oluşturulan yeni kabineyi değerlendirdi. Davutoğlu, "Başbakan olsaydım ben de Hakan Fidan'ı da Yaşar Güler'i de bizzat bakan yapardım. Yaşar Güler Paşa'nın ve Hakan Fidan'ın Bakan olmasını memnuniyetle karşıladım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, FOX TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalar ve yeni dönem kabinesindeki isimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞBAKAN OLSAYDIM FİDAN VE GÜLER'İ BİZZAT BAKAN YAPARDIM"

Dışişleri Bakanı görevine getirilen Hakan Fidan ve yeni Milli Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar Güler'i memnuniyetle karşıladığını söyleyen Davutoğlu, "Başbakan olsaydım ben de Hakan Fidan'ı da Yaşar Güler'i de bizzat bakan yapardım. Yaşar Güler Paşa'nın ve Hakan Fidan'ın Bakan olmasını memnuniyetle karşıladım" ifadelerini kullandı.

"MEHMET ŞİMŞEK, EN UFAK YOLSUZLUĞUN OLMADIĞI GEÇMİŞE SAHİP"

Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Mehmet Şimşek'le ilgili de konuşan Davutuğlu, "Mehmet Şimşek son derece saydığım, kamu emanetini emanet bilen, en ufak bir yolsuzluğunun olmadığı bir geçmişe sahip" dedi.

"ZOR BİR SÜREÇ ONLARI BEKLİYOR"

Sözlerini sürdüren Davutoğlu, "Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye'de görev almadan önce biz konuşmuştuk. Başbakan yardımcımız, Maliye Bakanımızdı. Birlikte çalıştık. Recep Tayyip Erdoğan dolandırıcı olarak bizi işaret etti, Babacan'ı da içine koyarak. Zor bir süreç onları bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir kişinin isteğine bakar. Mehmet bey epey bir müzakere ortaya koydu. Şimdi göreceğiz bunlara uyulacak mı?" ifadelerine yer verdi.

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