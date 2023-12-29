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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 29 şahıs yakalandı - Son Dakika
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İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 29 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 29 şahsın yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 29 şahıs yakalandı
29.12.2023 - 12:34,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonunda 29 şahıs yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Şahısların İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 29 şahıs yakalandı - Son Dakika
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