İstanbul merkezli DEAŞ operasyonunda 29 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonunda 29 şahıs yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını belirterek, "Şahısların İstanbul'da bulunan Yahudi ve Hristiyan ibadethanelerine yönelik keşif çalışmaları yürüttüklerinin anlaşılması üzerine İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, Bolu, Düzce, Kırşehir, Konya, Sakarya ve Samsun'da toplam 39 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-37' operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi. - ANKARA