DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
Politika

DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

20.01.2026 15:26
20.01.2026 15:26
DEM Parti, Suriye'deki devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla TBMM grup toplantısını Nusaybin'de düzenledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin SDG/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini ifade ettiği sözlerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tepki gösterdi. Bakırhan, "Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor." dedi.

DEM Parti, Suriye'deki çatışmalara dikkat çekmek için TBMM grup toplantısını Nusaybin'de yaparken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "SDG/ YPG Kürtleri temsil etmiyor" sözleri siyasette yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

DEM PARTİ GRUP TOPLANTISINI NUSAYBİN'DE YAPTI

DEM Parti, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısını, Suriye'de devam eden çatışmalara dikkat çekmek amacıyla Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, sınır hattına çok yakın konumdaki Sınır Parkı'nda yapılacak toplantı için ilçeye geldi.

BAHÇELİ: SDG/YPG TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada SDG/YPG'nin Kürtleri temsil etmediğini vurgulayarak sert ifadeler kullandı. Bahçeli, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Gerçekten de Suriye'de tezahür eden SDG/YPG provokasyonlarını 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum sürecini baltalama girişimi olarak gören ve gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. Suriye'de yeni bir siyasi ve toplumsal yapı kurulmaktadır. Sıkıyı görünce teslim bayrağını çeken SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle 14 maddelik ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasını imzalamak durumunda kalması oldukça anlamlı ve hayırlı bir sonuçtur. Suriye'de Arap aşiretlerinin, Kürtlerin, Türkmenlerin, diğer etnik grupların bir ve kardeşçe yaşamak dışında arayış ve arzuları yoktur. Özellikle Rakka ve Deyrizor'da ayağa kalkan Arap aşiretleri Şam yönetimiyle el ele vermiş SDG/YPG terörüne karşı olağanüstü bir mücadele sergilemişlerdir. Şunu tekraren açıklamak lazımdır ki, Kürt kardeşlerimiz başka SDG/YPG başkadır. SDG/YPG terör örgütüdür, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan, A'dan Z'ye hayal mahsulüdür."

BAKIRHAN'DAN BAHÇELİ'YE SERT TEPKİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine tepki gösterdi. Bakırhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nin kurucu önderi' diyor ama onun dediğini yapmıyor, 'Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı' diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"

Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli, DEM Parti, Politika, Suriye, Dünya, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • eyup15251525 eyup15251525:
    TABİİ SORMAYACAN MESELA İTRAİLE VE AVANELERİNE. SORARSIN. 109 12 Yanıtla
  • Taner Avcı Taner Avcı:
    bence ABD yı İTraili temsil ediyor.kürt halkını temsil etsen halkın sorunlarıyla ilgilenirsiniz. 74 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KERVAN YÜRÜR 65 4 Yanıtla
  • tekeler61 tekeler61:
    SDG Aparatıda gidince bunlar ne haltedecek bakalım. 30 4 Yanıtla
  • simge1999 simge1999:
    hani bunlar kanka olmuştu 18 10 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:37
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili dedikodulara son noktayı koydu
19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:32
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
