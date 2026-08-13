DEM Parti Erdoğan Görüşmesi Öncesi: Süreç Hızlı İlerlemeli

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Buldan, TBMM'den ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, görüşmenin önemine işaret etti.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ilgili konuları görüşeceklerini ve birkaç başlığı gündeme getireceklerini anlatan Buldan, görüşmenin ardından yapacakları yazılı açıklamayla bu başlıkları duyuracaklarını aktardı.

Buldan, görüşmede, bugün yaşananları, beklentileri, olması gerekenleri dile getireceklerini belirterek, "Şimdi başka bir aşamaya geçildi. Dolayısıyla Yasa'nın Meclis'te oylanmasından sonra bu görüşmenin kıymetli bir görüşme olduğunu ifade etmek istiyoruz, böyle düşünüyoruz. Daha sonra bir yazılı açıklama yapacağız ama süreç hızlı bir şekilde ilerlemeli. Tabii ki bunları da konuşacağız. Hiç zamana yaymadan, sürecin enfekte edilmesini elbette ki istemeyiz. Böyle bir şeye izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de hızlı bir şekilde yol alınması gerekiyor. Bu konudaki beklentilerimizi ifade edeceğiz. Umarız en kısa zamanda sonuca ulaşırız. Böyle bir beklenti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

DEM Parti'li Sancar ise bundan sonra yapılması öngörülen yasal düzenlemelere ilişkin bir soru üzerine, "Barış, uzun, ince ve zorlu bir yoldur. Bu yolu sağlam yürümek için hukuka ihtiyacımız vardır. Barış hukuku, bu yolu sağlıklı ve güçlü yürümenin de zeminini oluşturur." diye konuştu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'u, "barış hukukunun ilk temel taşı" olarak nitelendiren Sancar, "Elbette barış hukukunun başka unsurlara da ihtiyacı vardır. Bir de bu ilk önemli adımın uygulanması gerekiyor. Bunları elbette değerlendireceğiz. Kanun'un nasıl uygulanacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunacağız. Fikirlerimiz, önerilerimiz var. Onları da ileteceğiz. Barış hukukunun diğer unsurlarını nasıl bir yol haritasıyla oluşturmak gerektiğine dair fikirler de paylaşılacaktır." diye konuştu.

Yasa kabul edildikten sonra İmralı'ya bir ziyaret gerçekleştirmediklerini söyleyen Sancar, "Onu da planlayacağız. İmralı ziyaretimiz de planlanacak." diye konuştu.

Buldan da en kısa zamanda İmralı'ya gitmeyi planladıklarını belirtti.

"İzleme kuruluna da ihtiyaç var"

Kanun'un uygulanması sürecinin kısalması için yapılacakların sorulması üzerine Sancar, Kanun'da belirlenen kurulların hızla devreye girmesi gerektiğini söyledi. Sancar, bu sürecin en kısa sürede tamamlanmasını istediklerini, bu isteklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceklerini anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderleriyle henüz görüşme planlamadıklarını söyleyen Buldan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra bizim hızlı bir şekilde aslında Öcalan'la da bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Belki daha sonrasında Meclis Başkanımız Numan Bey'le… İzleme kuruluna da ihtiyaç var bu dönemde. Meclis'te kurulacak olan bir izleme kurulu. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirebiliriz. Ama siyasi partilerle de elbette ki rutin olarak görüşmelerimiz devam eder. Fakat şu an planlanmış bir şey yok. Yasal çerçeveye bağlı olarak Milli Güvenlik Kurulu raporu beklenmeden Anayasa ve AİHM kararlarının bir an önce uygulanması konusundaki düşüncelerimiz de önemli. Bu konuda büyük bir beklenti var toplumda. Bunların hayata geçmesini elbette söyleyeceğiz. İdari ve hukuki düzenlemelere ihtiyaç var."

Buldan, bir soru üzerine, TBMM'de oluşturulması beklenen "izleme kurulunun", TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Meclis'in tatilde olduğu dönemde de oluşturulabileceğini söyledi.