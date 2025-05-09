DEM Parti\'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) PKK'nın 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği ve silah bırakma ile örgütü feshetme konularının ele alındığı kongreye ilişkin 8 maddelik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Yeni bir sayfa açılıyor" denilerek barış ve demokratik siyasete vurgu yapıldı.

"ORTAK KEDERİMİZİ YÜREĞİMİZDE TAŞIYORUZ"

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ortak kederimizi yüreğimizde taşıyoruz" denildi. Barış süreci için demokratik siyasetin ön plana çıkması gerektiği vurgulanarak, "Artık hiçbir genç ne dağda ne şehirde toprağa düşmesin" çağrısı yapıldı.

ERDOĞAN, BAHÇELİ, ÖCALAN VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Açıklamada ayrıca; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Abdullah Öcalan'a sürece katkıları dolayısıyla teşekkür edildi. DEM Parti, 85 milyon yurttaşın barışı koruma ve inşa etme sorumluluğu taşıdığını vurguladı.

DEM Parti'nin 8 maddelik açıklamasının tamamı şöyle:

"Bugün Türkiye yakın tarihinin en önemli, en kritik eşiklerinden birine dair tarihi bir tanıklık içindeyiz.