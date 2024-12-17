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Politika

DEM Parti'den Sistem Eleştirisi

DEM Parti\'den Sistem Eleştirisi

DEM Parti milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

17.12.2024 22:47
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DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik olmadığını ileri sürerek, " Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var." dedi.
TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde DEM Parti milletvekilleri söz aldı.
DEM Parti Antalya Milletvekili Oluç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışılması gerektiğini söyledi.
Sistemin sorunlar oluşturduğunu savunan Oluç, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demokratik değil. Türkiye'nin demokratikleşmeye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.
Oluç, başkanlık sistemlerinin katılımcı ve müzakereci anlayışa dayalı olması gerektiğini belirtti.
DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, siyasetin çözüm kurumu olduğunu ifade etti.
Gençlerin, geleceğini yurt dışında aradığını söyleyen Çiçek, adaletsizliğe karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, savunma sanayisi bütçelerinin, askeri harcamalar olduğunu savundu.
Savaşların sonlandırılması gerektiğini ifade eden Sancar, "Barışın dilini yerleştirmeye ihtiyaç var. Eski alışkanlıkları konuşmaya devam ederseniz barışın dilini yerleştirme söz konusu olmaz. Her gün öfke, nefret, düşmanlık içeren söylemleri tekrar etmek barışa giden yolu tahrip eder." diye konuştu.

Kaynak: AA

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