DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Dikkat Çekti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye\'nin Demokratikleşme Sürecine Dikkat Çekti

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt meselesinin çözümünde demokratik yolların önemine vurgu yaptı. Çatışmalı bölgelerde model olma fırsatının değerlendirilebileceğini belirtti.

16.11.2024 18:38  Güncelleme: 18:40
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, " Türkiye'nin kendi meselelerini başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kürt meselesi olmak üzere; demokratik yollarla çözerek bölgede iyi bir model olma fırsatı var. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Başkanı Erinç Sağkan ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. TBB ziyaretinin ardından açıklama yapılmazken, DEVA Partisi'nde gerçekleştirilen basına kapalı görüşme sonrası, Hatimoğulları, Bakırhan ve Babacan, ortak basın toplantısı düzenledi. Tuncer Bakırhan, 1 Ekim sonrasında başlayan tartışmaların önemli olduğunu kaydederek, "İktidarın büyük partisi bunun neresinde, bunu biz de merak ediyoruz. Bu tartışmalar bu biçimde bir sürece evrilmez. Sadece iktidarın ortağının söylediği şeyler tek başına ne ifade ediyor, sonrası nedir, anlamaya çalışıyoruz. Her şeye rağmen önemli tartışmalar da yürüyor. Bu önemli tartışmaların Türkiye'nin demokratikleşmesine, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesine evrilmesini biz isteriz. Toplumda da böyle bir beklenti var ama bu şöyle olmamalı; yani geçmişte denenen ama sonuç alınmayan bir yol, bir yöntem biçiminde yürütülmesi bence Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Türkiye'de ciddi bir ekonomik kriz var. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda çok ciddi sorunlar var. Hemen yanı başımızda çatışmalı bir bölgede süreç yaşanıyor. Türkiye'nin burada kendi meselelerini başta demokrasi ve hukukun üstünlüğü, Kürt meselesi olmak üzere demokratik yollarla çözerek aslında bölgede de iyi bir model olma fırsatı var. Bu fırsatı birlikte değerlendirelim" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜMLE İLGİLİ GAYRETİN ARKASINDA OLURUZ'

Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, 1 Ekim'de Meclis'in açıldığı gün DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla bir sürecin başladığını belirterek, "Ben daha önce de söyledim, bugün de ifade ediyorum. Türkiye'nin kadim sorunları var. Bu kadim sorunların çözümüyle alakalı yüzde 5, yüzde 10 ihtimal dahi görsek, bir ihtimal kırıntısı dahi görsek biz bu konuyla ilgileniriz. Çözümle ilgili niyetin, çözümle ilgili gayretin yanında, arkasında oluruz. Bunu açık bir şekilde ifade ettik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Türkiye'nin Demokratikleşme Sürecine Dikkat Çekti - Son Dakika

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