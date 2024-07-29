DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da temaslarda bulundu

Politika

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da çeşitli temaslarda bulundu.

Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt ve Batman'da devam ettirdiklerini belirten Oruç, bugün de Hatay'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Samandağ'ın ardından Oruç, Defne ilçesindeki rezerv alanda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.