DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da temaslarda bulundu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da çeşitli temaslarda bulundu. Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı'na katıldı. Mardin, Doğubayazıt ve Batman'da başlattıkları buluşmaları Hatay'da da sürdürdüklerini belirten Oruç, Defne ilçesindeki rezerv alanda vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

29.07.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da çeşitli temaslarda bulundu.

Oruç, Samandağ ilçesindeki Tekebaşı Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Ekmek ve Adalet Buluşmaları Programı"na katıldı.

Mardin'de çiftçilerle bir araya gelerek başlattıkları buluşmaları Doğubayazıt ve Batman'da devam ettirdiklerini belirten Oruç, bugün de Hatay'da toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Samandağ'ın ardından Oruç, Defne ilçesindeki rezerv alanda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

DEM Parti, Tekebaşı, Samandağ, Batman, Mardin, Defne, Ekmek, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 21:14:34. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Hatay'da temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement