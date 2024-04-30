DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Halkın iradesine kayyum atayamazsınız - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Halkın iradesine kayyum atayamazsınız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Halkın iradesine kayyum atayamazsınız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyelere kayyum atamanın yanlış olduğunu belirtti. Bakırhan, adaletin sağlanması ve yolsuzlukların soruşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ekonomik krize karşı alınması gereken önlemleri de sıraladı.

30.04.2024 15:10
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Artık o dönemler kapandı. Halkın iradesine, halkın iradesi olarak gördüğü belediyelere kayyum atayacağınızı düşünüyorsanız yanılırsınız." dedi.

Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı ilk konuşmada herkesi halkın iradesine saygı göstermeye davet ettiğini hatırlatarak, halkın iradesini yok saydığı için seçimi kaybedenlerin, tehdit ve kumpaslarla dolu dilde konuşmayı sürdürdüğünü söyledi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada katillerin bulunamadığını ya da bulunmak istenmediğini, tutukluların da savcılık tarafından beraat ettirilmek istendiğini öne süren Bakırhan, Tahir Elçi davasının takipçisi olacaklarını belirtti.

Adaleti sağlamakla görevli olması gerekenlerin, kayyumlarla kendilerini tehdit ettiğini savunan Bakırhan, "Artık o dönemler kapandı. Halkın iradesine, halkın iradesi olarak gördüğü belediyelere kayyum atayacağınızı düşünüyorsanız yanılırsınız. Anamızın ak sütü kadar helal, hakkımızla, emeğimizle kazandığımız yerel yönetimlerimizi ne pahasına olursa olsun korumaya devam edeceğiz, koruyacağız." ifadesini kullandı.

Belediyelerin borçlarına dikkati çeken Bakırhan, "Belediyelerde yolsuzluk diz boyu. Belediyeler borç batağına batırılmış. En küçük ilçelerin dahi 100 milyonların üzerinde borçları var. Kimi ilçelerimiz büyük şehirlerle yarışacak borçlara sahip. Kayyumlar talan etmiş, yolsuzluk yapmışlar ama bunların hiçbirine soruşturma açılmamış." diye konuştu.

Bir ülkede siyaset kurumunun görevini yapmadığı, iktidarın halk iradesine saygı duymadığı ve seçim sonuçları inkar edildiğinde ortaya huzursuzluk, adaletsizlik ve sefaletin ortaya çıktığını ileri süren Bakırhan, demokrasi, adalet ve barıştan uzaklaşıldıkça en çok emekçilerin, yoksulların kaybettiğini iddia etti.

Bakırhan, sefalet ortamının bitmesinin, siyasetin normalleşmesi, sorunların diyalogla çözülmesi ve devlet içinde paralel yapıların son bulmasıyla mümkün olacağını dile getirdi.

Ekonomik krize karşı acilen atılması gereken adımların olduğunu vurgulayan Bakırhan, emekçileri ve halkı korumak için asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması gibi konuların da yer aldığı 10 maddelik taleplerini sıraladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kürsüden kutlayan Bakırhan, DEM Parti olarak Van ve İstanbul'da meydanlarda olacaklarını, kendisinin de yarın İstanbul Taksim'de bulunacağını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Halkın iradesine kayyum atayamazsınız - Son Dakika

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