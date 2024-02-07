DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmayacağına ilişkin açıklama yaptı

Politika

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olmayacağına yönelik açıklamasına ilişkin,"Süreç içinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar, ortak bir karara ulaşılmış ve bunun neticesinde kendilerinin açıklaması kamuoyuna ulaştı." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Kahramanmaraş Merkezli depremlerin 1. yılı olduğunu, kendilerinin de gün boyu deprem bölgesinde olduklarını söyledi.

Acıların hiç dinmediğini ifade eden Temelli, Hatay'da karşılaştıkları tablonun, acıların giderek yoğunlaştığını gösterdiğini belirtti.

Halkla büyük bir dayanışma içinde olduklarını anlatan Temelli, iktidarın da Hatay'da olmak istediğini ve bir Bakanı görevlendirdiğini söyledi. Temelli, "Halk, Bakana gerekli cevabı verdi. Bakan arkasına bakmadan kaçıp gitti. Belediye başkanına da aynı tepkiyi verdiler. Halk unutmuyor." diye konuştu.

İktidarın 31 Mart'a kadar 75 bin konutu bitirmeyi hedeflediğini dile getiren Temelli, 7 bin konutun ancak bitirilebildiğini, 680 bin konuta ihtiyaç olduğunu belirtti. Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"7 bin konutun ya da hedefledikleri 75 bin konutun dağılımına baktığımızda, o ayrımcı zihniyet kendisini bir kez daha ortaya koyuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi AKP'nin. Evlerin yüzde 36'sı Gaziantep'e yapılmış. Hatay Büyükşehir Belediyesi kimin, muhalefetin. Evlerin sadece yüzde 4'ü Hatay'a yapılmış. Aradaki 9 katlık fark bile ayrımcılığı teşhir etmeye yetiyor."

Temelli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'u depremle tehdit ettiğini savundu. Kurum'un bakanlığı döneminde imar aflarının çıkarıldığını söyleyen Temelli,"Kent suçlarının bedelini, maliyetini halkımız ödemeye devam ediyor." dedi.

-"Sen 8 aydır bakansın, hiçbir hedefini tutturamadın"

Ekonomiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Temelli, ekonomideki tabloya baktıklarında ciddi bir yozlaşmanın olduğunu gördüklerini öne sürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istediğini anımsatan Temelli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Merkez Bankası Başkanı gitti, yerine gelenin ilk açıklaması Şimşek'in açıklamasının kopyasından başka bir şey değil. O da Merkez Bankası Başkanı olma vasfına sahip değil. Liyakat denen bir değer ortadan kalkmış durumda. Birisini özel bankadan getirdiler... Bunun da Amerika'dan bir özel şirket deneyimi varmış. Fatih Karahan, 'Enflasyonun nedeni ücretler' diyor. Bunu bundan 1 ay önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söyledi.

Bunun böyle olmadığını bütçe görüşmeleri sırasında söyledik. Türkiye'de yaşanan enflasyonun sadece yüzde 5'i talep nitelikli enflasyonist baskıyla oluşuyor. Geri kalan yüzde 95'i maliyet itkilidir. Bu yüzde 95'in çok büyük kısmı, karlardan ve rantlardan kaynaklanan bir itkiyle ortaya çıkmaktadır. Siz bu hesabı yapmıyorsunuz, kolayınıza giden bir şekilde emeğe, işçiye, köylüye saldırmaya ve fiyat artışlarının sebebi olarak da emeklilerin aldığı sefalet ücretlerini göstermeye devam ediyorsunuz. Biliyoruz ki 31 Mart'tan sonra emeklinin boğazını sıkmak için hazırlanıyorsunuz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "hedefleri şubat ayından sonra tutturacaklarına" yönelik açıklamada bulunduğuna işaret eden Temelli, "Sen 8 aydır bakansın, hiçbir hedefini tutturamadın. Hedefini tutturamayacaksın çünkü doğru yere doğru gözlerle bakmıyorsun. Bu sermaye yanlısı anlayış bizi krizden krize sürüklemeye devam ediyor." dedi.

Enflasyon rakamlarının açıklandığını hatırlatan Temelli, enflasyonun yine yüzde 65'in altında tutulduğunu ancak hissedilen enflasyonun çok daha fazla olduğunu ifade etti.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini anımsatan Temelli, kanun teklifinin 4. maddesi ile bütün su kaynaklarının madencilik eliyle ticarete, talan sürecine açılacağını savundu.

Başak Demirtaş'ın aday olmayacağına yönelik açıklaması

Bir gazetecinin Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağına yönelik açıklamasını sorması üzerine Temelli, şu yanıtı verdi:

"Başak Demirtaş'ın açıklamaları kendi açıklamaları, açıklamasında çok açık bir şekilde dile getiriyor. Demirtaş'ın adaylık sürecindeki açıklamaları, gerçekten partimize, mücadelemize güç katmıştır. Biz Sayın Başak Demirtaş ile hem de tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadelenin parçasıyız. Bu süreçle ilgili sözcümüz Ayşegül Doğan, pazar günü açıklama yapmıştı İstanbul'da aday çıkaracağımıza yönelik, aday meselesinin de kurullarda değerlendirildiğini söylemişti. 9 Şubat günü bu konuyla ilgili açıklama yapacağını söylemişti. Süreç içinde kurullarımız çeşitli adaylarla görüştüğü gibi Başak Demirtaş ile de müzakere yapmışlar, ortak bir karara ulaşılmış ve bunun neticesinde kendilerinin açıklaması kamuoyuna ulaştı. Nasıl ki aday olduğundaki açıklaması güç verdiyse şimdiki açıklaması da güç vermiştir. Birlikte yürüyoruz."