DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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Politika

DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşen DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyeti kabul etti. Bahçeli'nin görüşme için gelen DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

02.01.2025 14:58  Güncelleme: 15:07
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DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la hafta sonu yapılan görüşmenin ardından bugün iki önemli temas gerçekleştiriyor. Heyet ilk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme 45 dakika sürdü. Görüşme sonrası heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin iyi geçtiğini söyledi.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Parti, ikinci görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptı. Meclis'te gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşme öncesi Bahçeli'nin DEM Parti heyetini kapıda karşılaması dikkat çekti.

DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

AÇIKLAMA YAPILMADI

Bahçeli, görüşme bittikten sonra da DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Zirvenin içeriğiyle ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı. DEM Parti heyetinin Bahçeli'ye tespih hediye ettiği de gelen bilgiler arasında...

DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

UMUT DOLU MESAJLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile yapılan görüşme sonrası heyet adına bir açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, görüşme iyi geçti. Sanırım pazartesi, CHP, AK Parti ve Meclis'teki bütün partileri ziyaret edeceğiz. Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi. Buldan ise "Umutluyuz" diye ekledi.

DEM Parti heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLADI

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti. Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

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Son Dakika Politika DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • ertan güler:
    İyi partiye Dem lenmiş diyordun hoşuna gitti galiba sizde demlenin.. sana ve MHP ye oy verdiğim için bana yazıklar olsun..! 262 72 Yanıtla
  • Tolga A.:
    omurga çok önemli, yakında “bebek katili Apo benim dava arkadaşım”da der bu yaşlı. 227 60 Yanıtla
  • Kingsman:
    CHP ye demleniyor diyen "adama"bakın kendisi ne yapıyor acaba... 191 44 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    utanıyorum 182 53 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    şehitler kemikleri sızlıyor ey bahçeli 186 46 Yanıtla
  • Salih Karadayı:
    tencere kapağını buldu 155 47 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    İbret alınacak bir iğrençlik. 134 43 Yanıtla
  • Mahşerin atlısı:
    dem parti ekepe ve mhape nin tuzağına çekiliyor ana hedef Kürt oyları ve Erdoğan’ın tekrar seçilmesini sağlamak ancak Kürtler ekepe ve ortağına oy vermeyecek istediğiniz kadar Ali cengiz oynayabilirsiniz kendi aranızda . 121 43 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Bu siyasetçiler niye bu kadar geniş. Yani çok kötü şeyler söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Siyasetçi yalancıdır siyasetçi riyakardır siyasetçi hak yer siyasetçi rüşvet yer 116 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    misafirperdir sayın bahçeli güzel olmuş 69 46 Yanıtla
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