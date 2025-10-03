DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret - Son Dakika
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret

03.10.2025 11:18
DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bir kez daha İmralı Adası'na gitti. Heyet, örgüt lideriyle son olarak 28 Ağustos'ta 4 saatlik bir görüşme yapmıştı. Öcalan, 17 Eylül'de ise avukatlarıyla görüşmüştü.

DEM Parti heyeti, bugün İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşecek. Partinin Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet, örgüt lideriyle son olarak 28 Ağustos'ta 4 saatlik bir görüşme yapmıştı. Öcalan, 17 Eylül'de ise avukatlarıyla görüşmüştü.

SÜRECİN BAŞLANGICI BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI

"Terörsüz Türkiye" süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlamıştı. Bahçeli, Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasını ve örgütü feshe çağırması halinde "umut hakkı" düzenlemesinin gündeme gelebileceğini söylemişti.

Bu çağrı sonrası DEM Parti, İmralı'da görüşme yapılabilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurmuş, Bakan Yılmaz Tunç'un 27 Aralık 2024'te verdiği onayla ilk görüşme gerçekleşmişti. 28 Aralık'ta Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Öcalan ile 4,5 yıl aradan sonra bir araya gelmişti.

ÖCALAN'IN MEKTUBU VE PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI

27 Şubat'ta İstanbul'da kamuoyuna duyurulan Öcalan'ın mektubunda, örgüte "silah bırakma" ve "fesih" çağrısı yapılmıştı. Bu çağrının ardından PKK, 12 Mayıs'ta fesih kararını açıkladı.

Sürecin en somut adımlarından biri ise 11 Temmuz'da atıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye'de bir araya gelen 30 PKK'lı, silahlarını toplu şekilde yakarak örgütten ayrıldıklarını ilan etmişti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, ankara, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
