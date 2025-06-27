DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi talebimiz' - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi talebimiz'

27.06.2025 14:29
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi, DEM Parti'nin taleplerinden biri. O yüzden de hukuki zemine çok dikkat çekiyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin, "Silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi, DEM Parti'nin taleplerinden biri. O yüzden de hukuki zemine çok dikkat çekiyoruz" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulması planlanan Meclis komisyonuna ilişkin, "Parti olarak bunu çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca bunun öneminin farkında olarak çalışıyoruz. Bizim bu konudaki taslağımızın hazır olduğunu söylemiştik. Bu taslağı pazartesi günü, diğer siyasi partilerin de yapacağı gibi Meclis Başkanı Numan Kurtuluş'a sunacağız. Bu konuda Meclis Başkanının inisiyatif almış olması, grup başkan vekillerini toplamış olması, onların fikirlerine başvurmuş olması da çok önemli. Yine komisyon konusunda kendilerinin olumlu, yapıcı yaklaşımını da değerli buluyoruz" dedi.

'TARTIŞMALARI SAĞLAM BİR ZEMİNE OTURTMAK GEREKİYOR'

Doğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin de "Sözüne ettiğimiz konu insan hayatı. Biz silahların tümden devre dışı bırakılması ve bunun için gerekli tüm mekanizmaların bir an evvel geciktirilmeden oluşturulmasının, hukuki zeminin; bununla birlikte eş zamanlı oluşabilecek bir siyasi atmosferin neden önemli olduğunu hep beraber yaşayarak gördük. Daha iyisi olsun, daha sağlıklı bir şekilde ilerlesin ve kalıcı hale gelsin, sonuç alıcı olsun diye bu defa diyoruz ki mutlaka ama mutlaka sağlam temellere, sağlam bir zemine oturtmak gerekiyor bu tartışmaları. Sağlam zeminden kastımız çok açık; hukuki bir zemin. Ortamdan kastımız çok açık; demokratik bir ortamda, insanların fikirlerini özgürce ifade edebilmelerinden bahsediyoruz. Komisyonun yasayla kurulması elbette bizim için önemli. Ancak bu da bir mutabakatı gerektirir. Usul ve esaslara ilişkin tartışmaların siyasi partiler arasında bundan sonraki görüşmelerde de süreceğini belirtmek isteriz" diye konuştu.

'GELİŞMELER OLABİLİR'

Ardından basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Doğan, Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme beklenip beklenmediğiyle ilgili, "DEM Parti olarak yeni gelişmeler olmasını biz de bekliyoruz. Sürecin hız kazanabilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulabilirse, Türkiye'de demokratik siyaset alanı genişler. Bu da yeni gelişmeleri beraberinde getirir" dedi. Doğan, terör örgütünü PKK'nın ilerleyen günlerde silah bırakacağına yönelik iddialara da "Silahların bırakılmasının asıl muhatabı tabii ki silahı elinde bulunduranlar. Sonuçta silah bizim elimizde değil, DEM Parti'nin elinde değil. Ancak silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi, DEM Parti'nin taleplerinden biri. O yüzden de hukuki zemine çok dikkat çekiyoruz. 'Bundan sonra ne olacak' sorusuna yanıt verilmeli. Biz de bu mekanizmaların bir an önce işler hale gelmesini arzu ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bu mekanizmalar işler hale getirilirse elbette buna benzer şeyler görebiliriz. Böyle gelişmeler olabilir" diye yanıt verdi.

'ERDOĞAN İLE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞME BEKLİYORUZ'

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmenin takvimi henüz belli değil ama önümüzdeki günlerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Kendilerinden bu konuya ilişkin bir geri dönüş bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu görüşmeler gerçekleşecektir" dedi. Doğan ayrıca, terör elebaşı Abdullah Öcalan'dan bir çağrı bekleyip beklemediklerine yönelik soruya, bir çağrı beklemediklerini ancak Öcalan'ın doğrudan iletişim kurabileceği koşulların oluşmasını beklediklerini ve ilerleyen günlerde yurt dışından bir heyet geleceğini ve Öcalan'la görüşmek istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika DEM Parti Sözcüsü Doğan: 'Silahların bırakılması ve demokratik siyaset alanının geliştirilmesi talebimiz' - Son Dakika

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