Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve siyasi gündemde önemli yer tutan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin DEM Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, sürecin ismiyle ilgili yaptığı değerlendirmede sert ifadeler kullandı.
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz" diyerek, "Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" ifadelerini kullandı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinin isim ve söylem mimarları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öne çıkıyor.
Özetle, bu süreç adlandırması ve kamuoyuna sunumu, hükümete yakın kanaatlere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından hayata geçirilmiş ve "Terörsüz Türkiye" adını oluşturmuşlardır.
Son Dakika › Politika › DEM Partili Koçyiğit, sürecin isminden rahatsız: Şiddetle karşı çıkıyoruz - Son Dakika
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