Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları\'nın dili sürçtü: CHP\'nin Eş Başkanı diyesim geldi

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Yaklaşan yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Özel, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi. Tulay Hatımoğulları Oruç ise, ortak açıklama esnasında Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEM PARTİ İLE CHP ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Özel, DEM Parti ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç

ÖZGÜR ÖZEL'E CHP'NİN EŞ BAŞKANI DEDİ

Ortak basın açıklaması sırasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı. O anlarda Özel, Oruç ve Bakırhan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Tuncer Bakırhan ise, "Muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde Türkiye'deki siyasi partiler diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirir." dedi.

YENİ İSİMLERİ DEM PARTİ OLDU

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni kısa adı DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.