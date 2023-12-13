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Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi - Son Dakika
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Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi

CHP Genel Başkan Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti. Eş Genel Başkanlar Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Özel, ziyaret sonrası basın toplantısında "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi. Tulay Hatımoğulları Oruç'un ise konuşmasında dile sürçtü ve Özel'e dönerek "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi" ifadelerini kullandı. Özel, bu durum karşısında bozuntuya vermeyerek gülümsedi.

13.12.2023 - 19:04,  Güncelleme: 19:10
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Yaklaşan yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Özel, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi. Tulay Hatımoğulları Oruç ise, ortak açıklama esnasında Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

DEM Partili Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e 'CHP'nin Eş Başkanı' dedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

DEM PARTİ İLE CHP ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Özel, DEM Parti ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi.

DEM Partili Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e 'CHP'nin Eş Başkanı' dedi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç

ÖZGÜR ÖZEL'E CHP'NİN EŞ BAŞKANI DEDİ

Ortak basın açıklaması sırasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı. O anlarda Özel, Oruç ve Bakırhan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

DEM Partili Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e 'CHP'nin Eş Başkanı' dedi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Tuncer Bakırhan ise, "Muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde Türkiye'deki siyasi partiler diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirir." dedi.

YENİ İSİMLERİ DEM PARTİ OLDU

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (HEDEP) yeni kısa adı DEM Parti oldu. HEDEP ismi, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'ni (HADEP) andırdığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından kabul edilmemişti.

Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları\'nın dili sürçtü: CHP\'nin Eş Başkanı diyesim geldi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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SON DAKİKA: Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi - Son Dakika
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