Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer'in daha önce CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptığı, CHP'deki adaylık başvurusu süreci tamamlanmadan Demokrat Parti'den aday olduğu gerekçesi ile adaylığı iptal edildi. Kararı değerlendiren Özer, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi öyle antin kuntin işlerle uğraşmaz diye düşündüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca yönetimi raydan çıkmış arkadaşlar" dedi.
Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapmasının ardından basın açıklaması düzenledi. Adaylıklarını demokratik yollarla değil de hukuki olmayan bir yolla engellediklerini dile getiren Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer, "Bizim öyle antin kuntin işlere aklımız ermez. Benim için aday olarak 20 Şubat tarihi önemlidir. Benim için meclis üyeleri adaylarımızla birlikte ilçe seçim kuruluna verdiğimiz adaylık başvurusudur. 26 Ocak'ta ilçe seçim kuruluna aday aday isimlerinin listesini vermiş. Benim bilgimin dışında, benim bir şeyden haberim yok. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi öyle antin kuntin işlerle uğraşmaz diye düşündüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca yönetimi raydan çıkmış arkadaşlar. Ben inanıyorum ki biz bu seçimi kazanacağız. O arkadaşlar seçimi kazandığımızda bu toplumun yüzüne nasıl bakacaklar merak ediyorum" dedi.
Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adaylığı 4. sıra Meclis Üyesi Adayı Avukat Feride Salur ise, "Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde bugünleri düşünerek, tüm aday adaylarının listesini 26 Ocak'ta İl ve İlçe Seçim kurullarına vermişler. Aydın Bey de ilçe seçim kurulundaki aday adaylığını iptal ettirmeden Demokrat Partiden aday olmasına itiraz ediyor. Antalya İl Seçim Kurulu da bu yüzden Aydın Özer'in adaylığını iptal ediyor" dedi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayının Adaylığı İptal Edildi - Son Dakika
Serie A'da Juventus forması giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping testi, 20 Ağustos'ta Udinese ile oynanan maç sonrası pozitif çıkmıştı. Ekim ayında yapılan ikinci testte de, numunenin pozitif çıktığı doğrulanmıştı. Yıldız futbolcu hakkında açılan soruşturma sona erdi ve İtalya Anti Doping Komitesi tarafından Paul Pogba'ya 4 yıl futboldan men cezası verildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?