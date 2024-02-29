Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayının Adaylığı İptal Edildi

Politika

Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer'in daha önce CHP'den aday adaylığı başvurusu yaptığı, CHP'deki adaylık başvurusu süreci tamamlanmadan Demokrat Parti'den aday olduğu gerekçesi ile adaylığı iptal edildi. Kararı değerlendiren Özer, "Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi öyle antin kuntin işlerle uğraşmaz diye düşündüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca yönetimi raydan çıkmış arkadaşlar" dedi.

Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer, Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz yapmasının ardından basın açıklaması düzenledi. Adaylıklarını demokratik yollarla değil de hukuki olmayan bir yolla engellediklerini dile getiren Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Aydın Özer, "Bizim öyle antin kuntin işlere aklımız ermez. Benim için aday olarak 20 Şubat tarihi önemlidir. Benim için meclis üyeleri adaylarımızla birlikte ilçe seçim kuruluna verdiğimiz adaylık başvurusudur. 26 Ocak'ta ilçe seçim kuruluna aday aday isimlerinin listesini vermiş. Benim bilgimin dışında, benim bir şeyden haberim yok. Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi öyle antin kuntin işlerle uğraşmaz diye düşündüm. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kumluca yönetimi raydan çıkmış arkadaşlar. Ben inanıyorum ki biz bu seçimi kazanacağız. O arkadaşlar seçimi kazandığımızda bu toplumun yüzüne nasıl bakacaklar merak ediyorum" dedi.

Demokrat Parti Kumluca Belediye Başkan Adaylığı 4. sıra Meclis Üyesi Adayı Avukat Feride Salur ise, "Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde bugünleri düşünerek, tüm aday adaylarının listesini 26 Ocak'ta İl ve İlçe Seçim kurullarına vermişler. Aydın Bey de ilçe seçim kurulundaki aday adaylığını iptal ettirmeden Demokrat Partiden aday olmasına itiraz ediyor. Antalya İl Seçim Kurulu da bu yüzden Aydın Özer'in adaylığını iptal ediyor" dedi. - ANTALYA